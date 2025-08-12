12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

अधिवक्ता के समर्थन में उतरा बार संघ, थाने का घेराव

पुलिस की ओर से गत दिनों दर्ज किए गए एक मामले में अधिवक्ता जितेन्द्र सोनी को कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और अनिश्चितकालीन समय के लिए कार्य स्थगन कर दिया।

श्री गंगानगर

Yogesh Tiwari

Aug 12, 2025

Bar association came out in support of the advocate, gheraoed the police station
रायसिंहनगर. पुलिस थाने के समक्ष धरने पर बैठे अधिवक्ता।

रायसिंहनगर(श्रीगंगानगर). पुलिस की ओर से गत दिनों दर्ज किए गए एक मामले में अधिवक्ता जितेन्द्र सोनी को कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और अनिश्चितकालीन समय के लिए कार्य स्थगन कर दिया।
बार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम बिश्नोई के नेतृत्व मेअधिवक्ताओं ने थाने का घेराव किया और थानाधिकारी का तबादला करने व अधिवक्ता पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान अधिवक्ता सीताराम बिश्नोई, बार संघ के अध्यक्ष राधेश्याम बिश्नोई, पूर्व बार संघ अध्यक्ष सुखदेव सिंह बुट्टर, संजय कालीराणा, दिनेश जोशी, रवि मालिया, बंसीलाल, किशोर बारुपाल, अजय तनेजा प्रीतम सिंह गिल, प्रविन्द्र बिश्नोई, जितेन्द्र सोनी, उमेश कान्त सोनी, अवनिश कौशिक, राकेश ठोलिया, सरोज चौधरी आदि ने संबोधित करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।

आश्वासन से सहमत नहीं हुए अधिवक्ता

अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल व अनूपगढ़ पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक ने अधिवक्ताओं से वार्ता की और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा थानाधिकारी के तबादले के संबंध में तीन दिन में पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया, जिस पर अधिवक्ता सहमत नहीं हुए और थाने का घेराव स्थगित कर मंगलवार से कार्य का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर में धरना शुरू करने का निर्णय लिया। बार संघ के पदाधिकारियों सहित अधिवक्ता हेतराम बिश्नोई, नरेन्द्र भादू, रणवीर बिश्नोई, हरपाल सिंह सूदन, राजेश धारणियां, प्रवेश राघेरा, गगन मान, सोहन वर्मा आदि ने कहा कि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिले की अन्य बार संघ तथा सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त कर पुन: थाने का घेराव किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 02:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / अधिवक्ता के समर्थन में उतरा बार संघ, थाने का घेराव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.