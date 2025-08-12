अधिवक्ता के समर्थन में उतरा बार संघ, थाने का घेराव

रायसिंहनगर(श्रीगंगानगर). पुलिस की ओर से गत दिनों दर्ज किए गए एक मामले में अधिवक्ता जितेन्द्र सोनी को कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और अनिश्चितकालीन समय के लिए कार्य स्थगन कर दिया।

बार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम बिश्नोई के नेतृत्व मेअधिवक्ताओं ने थाने का घेराव किया और थानाधिकारी का तबादला करने व अधिवक्ता पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान अधिवक्ता सीताराम बिश्नोई, बार संघ के अध्यक्ष राधेश्याम बिश्नोई, पूर्व बार संघ अध्यक्ष सुखदेव सिंह बुट्टर, संजय कालीराणा, दिनेश जोशी, रवि मालिया, बंसीलाल, किशोर बारुपाल, अजय तनेजा प्रीतम सिंह गिल, प्रविन्द्र बिश्नोई, जितेन्द्र सोनी, उमेश कान्त सोनी, अवनिश कौशिक, राकेश ठोलिया, सरोज चौधरी आदि ने संबोधित करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।