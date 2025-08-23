राजस्थान में भाजपा को यहां भी बढ़ा झटका… कांग्रेस की रिंपी लूणा ने मारी बाजी, BJP को उन्हीं के गढ़ में हराया

सांसद बनने के बाद कुलदीप इंदौरा ने जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दिया तो भाजपा ने कांग्रेस के बहुमत को देखते हुए चुनाव में रोड़ा अटकाने के लिए जोन 22 से अपनी सदस्य ममता सहारण से इस्तीफा दिलवा कर जिला प्रमुख पद पर कविता रेगर की ताजपोशी करवा दी। अब उप चुनाव हुए तो भाजपा को अपने प्रत्याशी की जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बहुमत नहीं होने पर भी कविता रेगर को जिला प्रमुख बनाने वाली भाजपा का दांव उल्टा पड़ गया।