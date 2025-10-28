राजस्थान में पूर्व मंत्री के दामाद के घर में डकैती खुलासा, 3 आरोपी बापर्दा गिरफ्तार, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

एसपी दुहन ने बताया कि परिवादी के परिवार का गांव के ही बॉबी नामक युवक से झगड़ा हुआ था। बॉबी मुख्य आरोपी बलजिन्द्र सिंह के बड़े बेटे के साथ फास्ट फूड की दुकान संचालित करता है। बॉबी ने बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी और उसकी गैंग के साथ डकैती की साजिश रची। उसने गिरोह को बताया कि गुरचरण सिंह का घर संपन्न है और मोटा माल मिल जाएगा। इसी सूचना पर गैंग ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया।