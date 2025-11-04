श्रीगंगानगर: नहर में कूदा दंपती, पत्नी को सकुशल बाहर निकाला, पति की तलाश जारी

फोटो पत्रिका
बीरमाना (श्रीगंगानगर)। रघुनाथपुरा पंचायत के चक 24 एसडी निवासी एक दंपती मंगलवार सुबह इंदिरा गांधी मुख्य नहर की अनूपगढ़ शाखा में कूद गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
घटनाक्रम के अनुसार राजपाल गेदर और उसकी पत्नी गीता देवी मंगलवार सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अनूपगढ़ शाखा की बुर्जी नंबर 40 आरडी के पास पहुंचे। दोनों ने वहां मोटरसाइकिल, चप्पलें, जूते और शॉल नहर किनारे छोड़ दिए और नहर में कूद गए।
नहर में कूदते ही गीता देवी शोर मचाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर पास की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नहर में रस्सी डालकर गीता देवी को सकुशल बाहर निकाल लिया।
लेकिन राजपाल का देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना की सूचना मिलने पर राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम को बुलाकर नहर में तलाशी अभियान शुरू चलाया।
देर शाम तक गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। दंपती के नहर में कूदने के कारणों की जांच की जा रही है।
