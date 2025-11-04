Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: नहर में कूदा दंपती, पत्नी को सकुशल बाहर निकाला, पति की तलाश जारी

रघुनाथपुरा पंचायत के चक 24 एसडी निवासी एक दंपती मंगलवार सुबह इंदिरा गांधी मुख्य नहर की अनूपगढ़ शाखा में कूद गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

kamlesh sharma

Nov 04, 2025

Play video

फोटो पत्रिका

बीरमाना (श्रीगंगानगर)। रघुनाथपुरा पंचायत के चक 24 एसडी निवासी एक दंपती मंगलवार सुबह इंदिरा गांधी मुख्य नहर की अनूपगढ़ शाखा में कूद गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

घटनाक्रम के अनुसार राजपाल गेदर और उसकी पत्नी गीता देवी मंगलवार सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अनूपगढ़ शाखा की बुर्जी नंबर 40 आरडी के पास पहुंचे। दोनों ने वहां मोटरसाइकिल, चप्पलें, जूते और शॉल नहर किनारे छोड़ दिए और नहर में कूद गए।

नहर में कूदते ही गीता देवी शोर मचाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर पास की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नहर में रस्सी डालकर गीता देवी को सकुशल बाहर निकाल लिया।

लेकिन राजपाल का देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना की सूचना मिलने पर राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम को बुलाकर नहर में तलाशी अभियान शुरू चलाया।

देर शाम तक गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। दंपती के नहर में कूदने के कारणों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: नहर में कूदा दंपती, पत्नी को सकुशल बाहर निकाला, पति की तलाश जारी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धरती की नमी और देशी वनस्पतियां लील रहा विदेशी बबूल, यह बड़ा खतरा भी बढ़ा

vidashi babul
श्री गंगानगर

राजस्थान: पिता ने बेटी के साथ किया बलात्कार, भाभी को बताया तो सामने आया मामला

rape
श्री गंगानगर

Rajasthan Murder: ट्रेन के स्लीपर कोच में सेना के जवान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, खून से हुआ लथपथ, दर्दनाक मौत

Army Soldier Murder
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar : खालिस्तान समर्थित बयानबाजी पर तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा पर नया मामला दर्ज

Sri Ganganagar: Fresh case registered against Tejendrapal Singh alias Timma for his pro-Khalistan rhetoric
श्री गंगानगर

युवाओं का दिल परदेसी हो गया, श्रीगंगानगर में सालाना 20 हजार से ज्यादा पासपोर्ट के आवेदन

श्रीगंगानगर पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते आवेदक।
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.