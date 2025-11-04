श्रीगंगानगर: नहर में कूदा दंपती, पत्नी को सकुशल बाहर निकाला, पति की तलाश जारी

घटनाक्रम के अनुसार राजपाल गेदर और उसकी पत्नी गीता देवी मंगलवार सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अनूपगढ़ शाखा की बुर्जी नंबर 40 आरडी के पास पहुंचे। दोनों ने वहां मोटरसाइकिल, चप्पलें, जूते और शॉल नहर किनारे छोड़ दिए और नहर में कूद गए।