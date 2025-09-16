पितृ पक्ष में गली-मोहल्लों से कौवे गायब, राजस्थान के इस जिले में एसडीएम कार्यालय परिसर बना कौवों का तीर्थ

सूरतगढ़। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पखवाड़े में पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन, दान-पुण्य तथा विशेष रूप से कौवों को भोजन कराना आवश्यक है। यही कारण है कि हर साल श्राद्ध पक्ष में घर-घर की छतों, आंगनों और गली-मोहल्लों में श्रद्धालु कौवों का इंतजार करते हैं, ताकि उन्हें पिंडदान और श्राद्ध भोज अर्पित किया जा सके।