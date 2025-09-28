Rajasthan: एक्शन मोड में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, एक और कंपनी में पकड़ा फर्जीवाड़ा, बीज विक्रय पर रोक

निरीक्षण में कंपनी के पास बीज उत्पादन से जुड़े रजिस्टर और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। न ही ब्रीडर के विजिट से जुड़े दस्तावेज मिले। इसके अलावा फाउंडेशन सीड के सोर्स पर भी कंपनी कोई जवाब नहीं दे सकी। बीज की लैब रिपोर्ट भी नहीं मिली। वहीं प्रमाणित और सत्य चिन्हित (टीएल) बीज एक ही गोदाम में पैक किए जा रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दीपक बायोसीड्स के बीज विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए।