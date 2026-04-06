Sri Ganganagar: इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ रहे ड्रग ड्रोन अटैक, हथियार भी गिराए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े मामले

दोनों जिलों में पाकिस्तान से लगी करीब 200 किमी से अधिक सीमा में ही ये गतिविधियां अधिक हो रही है। इस साल में अब तक ड्रोन से ड्रग अटैक के 6 मामले सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में आए हैं। एक मामला हथियारों से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक करीब डेढ़ साल में 175 करोड़ रुपए से अधिक की 35.3 किलो हेरोइन पकड़ी है। ड्रोन अटैक से निपटने की तकनीक बीएसएफ के पास है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि पाक से आ रहे ड्रोन को रोकने में तकनीक कारगर साबित नहीं हो रही।