त्योहारी सीजन: बाजार में उमंग और खरीदारी का उत्साह

श्रीगंगानगर.त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में अच्छी चहल-पहल और खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर करवा चौथ का पर्व शुक्रवार को है, लेकिन बाजार में अच्छी खरीदारी की जा रही है। इसके अलावा धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली जैसे मुख्य त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है।
शहर में गुरुवार को गोल बाजार, आंबेडकर चौक, गांधी चौक, तह बाजार व दुर्गा मंदिर मार्केट सहित दिनभर बाजार में रौनक देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, किराना, बर्तन और अन्य वस्तुओं में जीएसटी में मिली छूट का असर स्पष्ट नजर आया। दाम कम होने से ग्राहक अधिक उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं।
एडवांस बुकिंग करवाई
त्योहारी सीजन को देखते हुए लोग एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, ताकि मुहूर्त पर मनपसंद उत्पाद घर ला सकें। नवरात्र के दौरान भी जमकर खरीद हुई थी। अब कारोबारी करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर खरीदारी को लेकर उत्साहित हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसी अवधि में बोनस भी मिलता है। इस कारण इसका भी उत्साह बढ़ रहा है।
धनतेरस को खरीदारी का अबूझ मुहूर्त
धनतेरस का त्योहार खरीदारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा और स्टील के बर्तन खरीदने का खास महत्व है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष ऑफर्स
इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष ऑफर्स और एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। दोपहिया, चौपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग तेजी से हो रही है। कारोबारियों ने शोरूम सजाए हैं। खरीद पर उपहार दिए जा रहे हैं।