युवक की चल रही थी शादी की तैयारियां, एक हजार किमी का सफर कर प्रेमी के गांव पहुंची युवती, मचा हड़कंप

श्रीगंगानगर। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। बेटे की बारात लेकर जाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन एक दिन पहले ही एक अन्य युवती दुल्हन बनकर घर पहुंच गई तो परिजन चौंक गए। युवती एक हजार किलोमीटर का सफर कर युवक के घर पहुंच गई। युवक की छह नवंबर को शादी होनी है। युवती के हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर युवती को उनके सुपुर्द कर दिया।