युवक की चल रही थी शादी की तैयारियां, एक हजार किमी का सफर कर प्रेमी के गांव पहुंची युवती, मचा हड़कंप

घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। बेटे की बारात लेकर जाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन एक दिन पहले ही एक अन्य युवती दुल्हन बनकर घर पहुंच गई तो परिजन चौंक गए। युवती एक हजार किलोमीटर का सफर कर युवक के घर पहुंच गई।

श्री गंगानगर

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

सांकेतिक AI फोटो

श्रीगंगानगर। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। बेटे की बारात लेकर जाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन एक दिन पहले ही एक अन्य युवती दुल्हन बनकर घर पहुंच गई तो परिजन चौंक गए। युवती एक हजार किलोमीटर का सफर कर युवक के घर पहुंच गई। युवक की छह नवंबर को शादी होनी है। युवती के हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर युवती को उनके सुपुर्द कर दिया।

जानकारी के अनुसार, जिले के गांव गोविंदपुरा (18 जीजी) निवासी एक युवक की शादी 6 नवंबर होनी है। युवक सरकारी कर्मचारी है और घर में शादी की तैयारी चल रही थी। बुधवार सुबह करीब नौ बजे भोपाल से एक युवती सजधज कर युवक के घर पहुंच गई और शादी करवाने के लिए अड़ गई।

युवती के मुताबिक, भोपाल में बीएड करने के दौरान युवक से जान पहचान हुई थी। दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी और युवक ने शादी का वादा भी किया। हाल ही में युवती को युवक की शादी की सूचना मिली तो वह भोपाल से सीधे युवक के घर पहुंच गई।

घर में युवती के हंगामे की सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी सुभाष ढील पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन युवती युवक के साथ ही सात फेरे लेने पर अड़ी रही। ऐसे में महिला पुलिस को मौके पर बुलाकर युवती को थाने ले आए।

पुलिस ने बताया कि युवती के परिजनों ने भोपाल में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है तथा उसकी तलाश में जुटे हुए थे। सूचना मिलने पर परिजन श्रीगंगानगर पहुंचे तो पुलिस ने युवती को उनके सुपुर्द कर दिया।

Updated on:

05 Nov 2025 08:21 pm

Published on:

05 Nov 2025 07:36 pm

श्री गंगानगर / युवक की चल रही थी शादी की तैयारियां, एक हजार किमी का सफर कर प्रेमी के गांव पहुंची युवती, मचा हड़कंप

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

