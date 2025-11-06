Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Rajasthan: ऑनलाइन शॉपिंग के पैसे देने से मां ने किया मना तो नाराज बेटी ने उठाया ये खौफनाक कदम, टेंशन में आ गए परिजन

Haryana Teenage Girl Reach Rajasthan: हरियाणा की एक किशोरी ऑनलाइन कपड़ों के पैसे न मिलने पर घर छोड़कर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे सुरक्षा बल ने उसे बचाया और बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया।

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

AI जनरेटेड तस्वीर

Online Shopping Shocking Case: ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल की लत के चलते बच्चों के घर छोड़ देने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। हरियाणा के हिसार की एक किशोरी महज इसलिए घर से निकल पड़ी क्योंकि मां ने उसके ऑनलाइन मंगवाए कपड़ों के पैसे देने से मना कर दिया।

नाराज होकर निकली यह किशोरी श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर बदहवास हालत में घूमती मिली जहां रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने उसे सुरक्षित बचा लिया।

जानकारी के अनुसार किशोरी के परिजनों ने 3 नवंबर को हिसार की कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन 4 नवंबर को आरपीएफ जवानों ने रेलवे स्टेशन पर उसे देखा और समझाकर थाने ले गए। बालिका के नाबालिग होने पर थाना प्रभारी ने उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया।

समिति की पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे लेकिन मां ने पैसे नहीं दिए। इससे नाराज होकर वह बिना बताए घर से निकल गई और ट्रेनों में सफर करते हुए श्रीगंगानगर पहुंच गई।

समिति अध्यक्ष जोगेन्द्र कौशिक ने बताया कि बालिका की सूचना तत्काल हिसार कोतवाली पुलिस को दी गई। हिसार पुलिस ने परिजनों के साथ बुधवार सुबह श्रीगंगानगर पहुंचकर बालिका की पहचान की। आरपीएफ थाना के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर डूंगर सिंह ने बालिका से संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किए। किशोरी ने घर लौटने की इच्छा जताई जिस पर समिति ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: ऑनलाइन शॉपिंग के पैसे देने से मां ने किया मना तो नाराज बेटी ने उठाया ये खौफनाक कदम, टेंशन में आ गए परिजन

