Rajasthan: ऑनलाइन शॉपिंग के पैसे देने से मां ने किया मना तो नाराज बेटी ने उठाया ये खौफनाक कदम, टेंशन में आ गए परिजन

समिति अध्यक्ष जोगेन्द्र कौशिक ने बताया कि बालिका की सूचना तत्काल हिसार कोतवाली पुलिस को दी गई। हिसार पुलिस ने परिजनों के साथ बुधवार सुबह श्रीगंगानगर पहुंचकर बालिका की पहचान की। आरपीएफ थाना के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर डूंगर सिंह ने बालिका से संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किए। किशोरी ने घर लौटने की इच्छा जताई जिस पर समिति ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।