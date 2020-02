छात्राओं से अश्लील हरकतें करते थे शिक्षक, छात्रों ने बनाया वीडियो, हंगामे के बाद तीन शिक्षक निलंबित, प्रधानाचार्य APO

राजस्थान के श्रीगंगानगर में शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां अध्यापकों ने अपने ही स्कूल की छात्राओं से अश्लील हरकतें ( Molestation From Girl Students By Teacher ) कर डालीं। संयुक्त निदेशक बीकानेर ने तीन अध्यापकों का निलंबित ( Three teachers suspended ) कर दिया जबकि प्रधानाचार्य को एपीओ ( APO ) किया गया है।