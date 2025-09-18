Rajasthan Crime: बिहार से मजदूरी करने आई युवती से सामूहिक बलात्कार का प्रयास, एक आरोपी मौके से पकड़ा गया, दूसरा फरार

श्रीगंगानगर। रायसिंहनगर नगर इलाके में बिहार से मजदूरी करने आए परिवार की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और इन दिनों पास के ही एक गांव में मजदूरी का कार्य करते हैं।