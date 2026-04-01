श्रीगंगानगर में दर्दनाक हादसा, जलदाय विभाग की डिग्गी में डूबने से दो मासूमों की मौत, मचा कोहराम

दिवांशु व राघव घर के इकलौते पुत्र थे। दोनों की एक-एक बहन है। घर से खेलने निकले बच्चे वापस नहीं लौटे, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि डिग्गी परिसर में एक तरफ बाउंड्री नहीं होने से बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। विभाग की ओर से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए होते तो हादसा टल सकता था।