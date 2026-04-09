Indian Railways: श्रीगंगानगर-बठिंडा रेलखंड पर बड़ा बदलाव, मई से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें, खत्म होगा इंजन बदलने का झंझट

श्रीगंगानगर। उत्तर रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में श्रीगंगानगर–बठिंडा रेलखंड पर मई माह से इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही करीब 127 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा और वर्षों से चली आ रही बठिंडा में इंजन बदलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कदम से क्षेत्र के रेल यातायात को नई गति मिलने की उम्मीद है और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।