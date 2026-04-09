US Israel Iran War: मिडिल ईस्ट युद्ध का असर, घर बनाना हुआ महंगा, सरिया से लेकर स्टील के दामों में तेज बढ़ोतरी

महंगाई का सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। घर बनाने, मरम्मत कराने या दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदना महंगा हो गया है। रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और परिवारों का बजट बिगड़ता जा रहा है। व्यापारियों का मानना है कि यदि युद्ध जल्द नहीं थमा तो आने वाले दिनों में धातुओं के दामों में 10-15 प्रतिशत तक और वृद्धि हो सकती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध जारी रहा तो बढ़ती महंगाई, घटती सप्लाई और गिरता व्यापार मिलकर स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर व्यापक स्तर पर रोजगार और आम जीवन पर देखने को मिलेगा।