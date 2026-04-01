कनाडा में पढ़ाई कर रहे राजस्थान के युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत, 12 दिन से शव का इंतजार

-पाली जिले के कानेलाव गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई थी, जहां छोटे भाई के नए मकान के उद्घाटन की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भजन संध्या में नाचते समय बड़े भाई की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया और खुशियों का माहौल पलभर में शोक में बदल गया था।