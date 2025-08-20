Rajasthan: 90 मिनट का टेस्ट, बताएगा सब्जेक्ट में फिसड्डी या बेस्ट

विद्यार्थियों की पढ़ाई की वास्तविक स्थिति जानने और कमजोरियों को दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग पीएम श्री विद्यालयों में विशेष मूल्यांकन कराने जा रहा है। 21 अगस्त को जिले सहित प्रदेशभर के 629 पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 6, 8, 10 और 12वीं के विद्यार्थियों का बेसलाइन एवं उपचारात्मक शिक्षण का आकलन होगा। इसके तहत गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में 90 मिनट का परीक्षण लिया जाएगा।