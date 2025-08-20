Rajasthan: 90 मिनट का टेस्ट, बताएगा सब्जेक्ट में फिसड्डी या बेस्ट

विद्यार्थियों की पढ़ाई की वास्तविक स्थिति जानने और कमजोरियों को दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग पीएम श्री विद्यालयों में विशेष मूल्यांकन कराने जा रहा है। 21 अगस्त को जिले सहित प्रदेशभर के 629 पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 6, 8, 10 और 12वीं के विद्यार्थियों का बेसलाइन एवं उपचारात्मक शिक्षण का आकलन होगा। इसके तहत गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में 90 मिनट का परीक्षण लिया जाएगा।
इस परीक्षा से पता चलेगा कि विद्यार्थी किन विषयों में कमजोर हैं और सुधारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। जिले में 20 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं। विभाग ने सभी विद्यालयों को तैयारी पूरी करने और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
परीक्षा के दौरान शिक्षकों को अलग रखा जाएगा और प्रक्रिया में कॉलेज व डाइट के प्रशिक्षुओं को फील्ड इन्वेस्टिगेटर बनाया गया है। डाइट प्राचार्य गिरजेशकांत शर्मा ने बताया कि इस आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का सही मूल्यांकन कर उनकी प्रगति सुनिश्चित करना है।