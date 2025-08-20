Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Rajasthan: 90 मिनट का टेस्ट, बताएगा सब्जेक्ट में फिसड्डी या बेस्ट

इस परीक्षा से पता चलेगा कि विद्यार्थी किन विषयों में कमजोर हैं और सुधारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। जिले में 20 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं।

श्री गंगानगर

Santosh Trivedi

Aug 20, 2025

PM Shree School
PM Shree School File Photo: Patrika

विद्यार्थियों की पढ़ाई की वास्तविक स्थिति जानने और कमजोरियों को दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग पीएम श्री विद्यालयों में विशेष मूल्यांकन कराने जा रहा है। 21 अगस्त को जिले सहित प्रदेशभर के 629 पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 6, 8, 10 और 12वीं के विद्यार्थियों का बेसलाइन एवं उपचारात्मक शिक्षण का आकलन होगा। इसके तहत गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में 90 मिनट का परीक्षण लिया जाएगा।

इस परीक्षा से पता चलेगा कि विद्यार्थी किन विषयों में कमजोर हैं और सुधारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। जिले में 20 पीएम श्री स्कूल संचालित हैं। विभाग ने सभी विद्यालयों को तैयारी पूरी करने और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Published on:

20 Aug 2025 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: 90 मिनट का टेस्ट, बताएगा सब्जेक्ट में फिसड्डी या बेस्ट

