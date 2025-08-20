लंगूर ने मोटरसाइकिल सवार पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत

जयपुर-सीकर हाइवे स्थित उदयपुरिया मोड़ इन दिनों काले मुंह के लंगूर(बंदर) के आतंक से लोग दहशत में है। अब तक यह एक दर्जन से अधिक लोगों को काट चुका था। मंगलवार को भी प्रेमपुरिया की ढाणी निवासी बाइक सवार जितेंद्र यादव पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गत दिवस एक बालक को जख्मी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायत और उपखंड प्रशासन इस लंगूर को पकड़वाकर अन्यत्र नहीं छुड़वा रहा है।