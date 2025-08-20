Patrika LogoSwitch to English

लंगूर ने मोटरसाइकिल सवार पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत

अचानक हुए हमले के कारण वह घबरा कर बाइक से गिर गया। बाद में चौमूं स्थित राजकीय अस्पताल में उपचार करवाया और रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े।

जयपुर

Santosh Trivedi

Aug 20, 2025

फोटो: पत्रिका

जयपुर-सीकर हाइवे स्थित उदयपुरिया मोड़ इन दिनों काले मुंह के लंगूर(बंदर) के आतंक से लोग दहशत में है। अब तक यह एक दर्जन से अधिक लोगों को काट चुका था। मंगलवार को भी प्रेमपुरिया की ढाणी निवासी बाइक सवार जितेंद्र यादव पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गत दिवस एक बालक को जख्मी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायत और उपखंड प्रशासन इस लंगूर को पकड़वाकर अन्यत्र नहीं छुड़वा रहा है।

पीड़ित जितेंद्र यादव ने बताया कि वह ड्यूटी करके बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान उदयपुरिया मोड़ के पास उसकी चलती बाइक पर पीछे से अचानक एक लंगूर ने हमला कर दिया और उसकी जांघ पर काट लिया। अचानक हुए हमले के कारण वह घबरा कर बाइक से गिर गया। बाद में चौमूं स्थित राजकीय अस्पताल में उपचार करवाया और रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े।

इसी प्रकार तीन चार रोज पहले उदयपुरिया मोड़ पर स्थित भवानी कॉलोनी में रहने वाले किशोर उम्र के क्रिश मालावत, लक्की राणा और लवकुश जाटव को भी लंगूर ने हमला कर घायल कर दिया था। किशोर क्रिश ने बताया कि लंगूर के हमला करने के दौरान भागते समय गिर गया, जिससे उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि खासकर महिलाएं और बच्चे इस आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित है। भय का आलम यह है कि लोग घर से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। स्थानीय दुकानदारों में भी लंगूर के आतंक को लेकर दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस ‘आतंकी बंदर’ को जल्द से जल्द पकड़कर यहां के निवासियों को राहत दिलाई जाए।

