Rajasthan: ₹13 करोड़ की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से नशा तस्करी की मिली थी सूचना

श्रीगंगानगर। बीएसएफ ने बुधवार को रावला क्षेत्र के गांव 1 केवाईडी से पंजाब के एक तस्कर को 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पीले रंग के प्लास्टिक पैकेट में बंद हेरोइन की यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने संभवत: सोमवार की रात ड्रोन के जरिए बॉर्डर से सटे चक 30 केवाईडी के एक खेत में गिराई गई थी। पंजाब से आया तस्कर इस खेप को मंगलवार को उस खेत से उठा कर लाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 13 करोड़ रुपए बताई गई है।