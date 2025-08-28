Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: ₹13 करोड़ की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से नशा तस्करी की मिली थी सूचना

बीएसएफ को मंगलवार को इनपुट मिला कि पाकिस्तान से भारतीय सीमा में हेरोइन आई है और कोई तस्कर उसे उठा ले गया है। पुख्ता सूचना मिलने पर बीएसएफ ने बुधवार दोपहर 2 बजे छापा मार कार्रवाई की।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Aug 28, 2025

Heroin smuggling from Pakistan
हेरोइन के साथ पकड़ा गया पंजाब का तस्कर (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। बीएसएफ ने बुधवार को रावला क्षेत्र के गांव 1 केवाईडी से पंजाब के एक तस्कर को 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पीले रंग के प्लास्टिक पैकेट में बंद हेरोइन की यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने संभवत: सोमवार की रात ड्रोन के जरिए बॉर्डर से सटे चक 30 केवाईडी के एक खेत में गिराई गई थी। पंजाब से आया तस्कर इस खेप को मंगलवार को उस खेत से उठा कर लाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 13 करोड़ रुपए बताई गई है।

राजस्थान फ्रंटियर के जोधपुर मुख्यालय में उप महानिरीक्षक विदुर भारद्वाज ने बताया कि बीएसएफ बीकानेर की इंटेलीजेंस ब्रांच की खुफिया सूचना के आधार पर महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर एमएल गर्ग, उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर अजय लूथरा, उप महानिरीक्षक इंटेलीजेंस ब्रांच जोधपुर राजकुमार यादव, 140वीं वाहिनी के कमांडेंट प्रभाकर सिंह व उप महानिरीक्षक इंटेलीजेंस ब्रांच बीकानेर महेश चंद जाट के निर्देशन में रावला पुलिस के साथ गांव 1 केवाईडी के इलाके में संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया।

इस दौरान सुखवंत सिंह के घर से हेरोइन के पांच पैकेट जब्त किए गए। हेरोइन की डिलीवरी लेने आए तस्कर लाभ सिंह उर्फ लवप्रीत सिंह को दबोचा। यह तस्कर पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव अरनीवाला का है।

घर का मालिक भी गिरफ्त में

बीएसएफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घर के मालिक सुखवंत सिंह का साला सोमवार को पंजाब से गांव 1 केवाईडी आया था। तस्कर लाभ सिंह सुखवंत के साले का जानकार है। वह सोमवार को ही 1 केवाईडी आ गया था और सुखवंत सिंह के घर में रुक गया। मंगलवार को दिन में तस्कर बॉर्डर से सटे खेत में डाली गई हेरोइन उठाकर वापस आ गया।

इनपुट पर सक्रिय हुई बीएसएफ

बीएसएफ को मंगलवार को इनपुट मिला कि पाकिस्तान से भारतीय सीमा में हेरोइन आई है और कोई तस्कर उसे उठा ले गया है। बीएसएफ के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय मुखबिरों को अलर्ट किया गया। पुख्ता सूचना मिलने पर बीएसएफ ने बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब सुखवंत सिंह के घर पर रेड की और वहां 5 पैकेट हेरोइन बरामद होने के साथ ही तस्कर लाभ सिंह भी पकड़ा गया।

तस्कर के खिलाफ केस दर्ज

बीएसएफ की ओर से रावला पुलिस को कार्रवाई की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रावला पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपगढ़ सुरेंद्र कुमार व उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक मौके पर पहुंचे। बीएसएफ ने बरामद की गई हेरोइन पुलिस को सौंप दी। तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है।

28 Aug 2025

