कहीं आपके मोबाइल में तो नहीं ये एप, राजस्थान में विंग कमांडर के एक करोड़ बारह लाख खाते से साफ

मिली जानकारी के अनुसार विंक कमांडर ने खुद ही निर्देश के अनुसार करीब ग्यारह लाख रुपए से ज्यादा उनके खातों में आरटीजीएस किये। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी तरह की रकम कहीं पर भी नहीं भेजी। अभी इसी महीने वे किसी काम से बैंक गए तो वहां पर जाकर पता चला कि उनके खाते से एक करोड़ रुपए और साफ हो चुके हैं। उसके बाद उनको कुछ मेल आए और उनमें पता चला कि उनके नाम से बहुत सारी फर्जी डिजिटल आइडेंटिटी पहचानी गई है। इन तमाम घटनाओं के बाद वे नजदीकी पुलिस थाने गए और वहां से उन्हें साइबर थाने के लिए भेजा गया। साइबर थाने में उनकी दी गई रिपोर्ट के अनुसार केस दर्ज किया गया है। जानकारी में सामने आया कि सबसे पहले उन्होंने दस जून को ही एक वाट्सएप शेयर मार्केट ट्रेडिंग गु्रप ज्वाइन किया था। उसके बाद http//play.google. com/store/apps/detailsidcom.shoona xhni एप डाउनलोड किया था।