कहीं आपके मोबाइल में तो नहीं ये एप, राजस्थान में विंग कमांडर के एक करोड़ बारह लाख खाते से साफ

Rajasthan Cyber Fraud Case: राजस्थान से बड़ा साइबर फ्रॉड केस सामने आया है। विंग कमांडर के बैंक खाते से एक करोड़ बारह लाख रुपए साफ हो गए हैं। इसमे से कुछ पैसा आरटीजीएस भी किया गया है। इसकी जानकारी श्रीगंगानगर साइबर पुलिस को दी गई है और अब केस दर्ज किया गया है। इसमें से कुछ पैसा शेयर मार्केट में खुद विंग कमांडर ने लगाया था। लेकिन बाद में जब वह बैंक किसी काम से गए तो पता चला कि उनके खाते से एक करोड़ से भी ज्यादा कैश गायब है। मामले की जांच की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार एयरफोर्स में तैनात विंग कमांडर रोबिन के साथ यह घटना हुई है। विंग कमांडर को वाट्सएप पर एक मैसेज आया और उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाने के बारे में जानकारी दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए वाट्सएप पर दिये गए गु्रप से जुड़ना था। विंग कमांडर ने इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसे दिये गए निर्देश के अनुसार एक एप भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया और उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया।
मिली जानकारी के अनुसार विंक कमांडर ने खुद ही निर्देश के अनुसार करीब ग्यारह लाख रुपए से ज्यादा उनके खातों में आरटीजीएस किये। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी तरह की रकम कहीं पर भी नहीं भेजी। अभी इसी महीने वे किसी काम से बैंक गए तो वहां पर जाकर पता चला कि उनके खाते से एक करोड़ रुपए और साफ हो चुके हैं। उसके बाद उनको कुछ मेल आए और उनमें पता चला कि उनके नाम से बहुत सारी फर्जी डिजिटल आइडेंटिटी पहचानी गई है। इन तमाम घटनाओं के बाद वे नजदीकी पुलिस थाने गए और वहां से उन्हें साइबर थाने के लिए भेजा गया। साइबर थाने में उनकी दी गई रिपोर्ट के अनुसार केस दर्ज किया गया है। जानकारी में सामने आया कि सबसे पहले उन्होंने दस जून को ही एक वाट्सएप शेयर मार्केट ट्रेडिंग गु्रप ज्वाइन किया था। उसके बाद http//play.google. com/store/apps/detailsidcom.shoona xhni एप डाउनलोड किया था।