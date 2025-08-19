Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

कहीं आपके मोबाइल में तो नहीं ये एप, राजस्थान में विंग कमांडर के एक करोड़ बारह लाख खाते से साफ

Fake Trading App Scam: इसमें से कुछ पैसा शेयर मार्केट में खुद विंग कमांडर ने लगाया था। लेकिन बाद में जब वह बैंक किसी काम से गए तो पता चला कि उनके खाते से एक करोड़ से भी ज्यादा कैश गायब है। मामले की जांच की जा रही है।

श्री गंगानगर

Jayant Sharma

Aug 19, 2025

Cyber Crime
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत सोशल मीडिया )

Rajasthan Cyber Fraud Case: राजस्थान से बड़ा साइबर फ्रॉड केस सामने आया है। विंग कमांडर के बैंक खाते से एक करोड़ बारह लाख रुपए साफ हो गए हैं। इसमे से कुछ पैसा आरटीजीएस भी किया गया है। इसकी जानकारी श्रीगंगानगर साइबर पुलिस को दी गई है और अब केस दर्ज किया गया है। इसमें से कुछ पैसा शेयर मार्केट में खुद विंग कमांडर ने लगाया था। लेकिन बाद में जब वह बैंक किसी काम से गए तो पता चला कि उनके खाते से एक करोड़ से भी ज्यादा कैश गायब है। मामले की जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार एयरफोर्स में तैनात विंग कमांडर रोबिन के साथ यह घटना हुई है। विंग कमांडर को वाट्सएप पर एक मैसेज आया और उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाने के बारे में जानकारी दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए वाट्सएप पर दिये गए गु्रप से जुड़ना था। विंग कमांडर ने इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसे दिये गए निर्देश के अनुसार एक एप भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया और उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया।

Cyber Frauds

Published on:

19 Aug 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / कहीं आपके मोबाइल में तो नहीं ये एप, राजस्थान में विंग कमांडर के एक करोड़ बारह लाख खाते से साफ

