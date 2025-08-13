62 साल की महिला डॉक्टर को क्रेडिट कार्ड के लिए आया फोन, फायदे बताते-बताते चार लाख कर दिए साफ

Cyber Crime: राजधानी जयपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर से लाखों पर हाथ मारा है। फोन पर क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर ही महिला ठग ने चार लाख रुपए से ज्यादा की रकम साफ कर दी वह भी एक सीनियर डॉक्टर की। महिला डॉक्टर को लगा कि फोन पर ही कार्ड अपडेट हो जाएगा और वे कॉलर की बातों में आ गईं। जब फोन पर सारे प्रोसीजर पूरे किए गए और पता चला कि जल्द ही कार्ड अपटेड हो जाएगा… उसके बाद फोन कॉल कट की गई। बाद में जब मैसेज बॉक्स देखे तो कई मैसेज के जरिए चार लाख एक हजार रुपए साफ हो चुके थे। ये तमाम ओटीपी महिला डॉक्टर ने खुद ही कॉलर को बताए थे। मामला अब जवाहर नगर थाने में दर्ज किया गया है।