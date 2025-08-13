13 अगस्त 2025,

जयपुर

62 साल की महिला डॉक्टर को क्रेडिट कार्ड के लिए आया फोन, फायदे बताते-बताते चार लाख कर दिए साफ

Credit Card Fraud In Jaipur: ये तमाम ओटीपी महिला डॉक्टर ने खुद ही कॉलर को बताए थे। मामला अब जवाहर नगर थाने में दर्ज किया गया है।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 13, 2025

Cyber thug
Cyber thug (Representational Photo)

Cyber Crime: राजधानी जयपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर से लाखों पर हाथ मारा है। फोन पर क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर ही महिला ठग ने चार लाख रुपए से ज्यादा की रकम साफ कर दी वह भी एक सीनियर डॉक्टर की। महिला डॉक्टर को लगा कि फोन पर ही कार्ड अपडेट हो जाएगा और वे कॉलर की बातों में आ गईं। जब फोन पर सारे प्रोसीजर पूरे किए गए और पता चला कि जल्द ही कार्ड अपटेड हो जाएगा… उसके बाद फोन कॉल कट की गई। बाद में जब मैसेज बॉक्स देखे तो कई मैसेज के जरिए चार लाख एक हजार रुपए साफ हो चुके थे। ये तमाम ओटीपी महिला डॉक्टर ने खुद ही कॉलर को बताए थे। मामला अब जवाहर नगर थाने में दर्ज किया गया है।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जानकारी मिली कि करीब 62 साल की महिला डॉक्टर के पास प्रीती नाम की एक युवती का फोन आया था। उसने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और कहा कि आपका क्रेडिट कार्ड गोल्ड कैटेगिरी में अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इससे कई फायदें होंगे और साथ ही हजारों रुपयों की बचत भी होगी। डॉक्टर कॉल करने वाली कॉलर पिंकी की बातों में आ गई और उसके कहने पर उसी समय कार्ड अपडेट का प्रोसेस करने के लिए तैयार हो गई।

ये भी पढ़ें

हिरासत में ज्वेलर की मौत के बाद चार पुलिसकर्मी निलंबित, कुछ देर बाद निलंबित हैड कांस्टेबल को पड़ा दिल का दौरा, मौत
राजसमंद
image

प्रीति ने बताया कि कुछ ओटीपी आंएगे बता दीजिए, डॉक्टर ने सारे ओटीपी बता दिए। बाद में प्रीती ने कहा कि सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है अब आपका कार्ड अपडेट मोड पर चला गया है। जल्द ही अपने आप अपटेड हो जाएगा और आप गोल्ड मेंबर बन जाएंगी। लेकिन कॉल कटने के बाद खाते से कई बार में चार लाख रुपए साफ हो चुके थे। बाद में उस नंबर पर फोन किया तो नंबर बंद आया। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और अब केस दर्ज कराया गया है।

ये भी पढ़ें

15 साल की शादी 15 सेकंड में खत्म… पत्नी की इस बात से नाराज था पति, दी दर्दनाक मौत, फिर खुद बुलाई पुलिस
अलवर
image

Published on:

13 Aug 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 62 साल की महिला डॉक्टर को क्रेडिट कार्ड के लिए आया फोन, फायदे बताते-बताते चार लाख कर दिए साफ

