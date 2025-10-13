श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: पिकअप-ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 12 से अधिक लोग घायल, चालक की हालत नाजुक

घायलों में से पांच जनों का इलाज जारी है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे में पिकअप व ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही बशीर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालयों में भिजवाया गया।