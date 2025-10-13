श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: पिकअप-ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 12 से अधिक लोग घायल, चालक की हालत नाजुक

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त पिकअप (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। टिब्बी क्षेत्र के गांव बशीर के पास रविवार रात पिकअप व ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। भिड़ंत में गम्भीर घायल हुए पिकअप चालक को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है जबकि अन्य घायलों को टिब्बी व संगरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करवाया गया है।
पिकअप में सवार सभी लोग सूरेवाला के निवासी हैं तथा सभी मल्लडखेड़ा गांव की रोही में नरमा चुगाई कर घर लौट रहे थे। जब पिकअप बशीर के पास पहुंची तो उसके आगे व पीछे वाहन आने की वजह से सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। जिससे एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।
घायलों में से पांच जनों का इलाज जारी है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे में पिकअप व ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही बशीर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालयों में भिजवाया गया।
हादसे में जसवीर कौर (40) पत्नी मंगत सिंह, अमरजीत कौर (55) पत्नी सतोख सिंह, पप्पू सिंह (50) पुत्र दलीप, हरनाम सिंह (50) पुत्र महेंद्र सिंह का हनुमानगढ़ के अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि हादसे में गंभीर घायल पिकअप चालक नानक सिंह (32) पुत्र बलवंत सिह को श्रीगंगानगर के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
