Rajasthan Politics: भाजपा राज में कांग्रेस की जीत… यहां जिला प्रमुख उपचुनाव में BJP को मिली करारी शिकस्त

इस जीत के साथ ही दुलाराम इंदलिया श्रीगंगानगर के नए जिला प्रमुख बन गए हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें सांसद कुलदीप इंदौरा, श्रीकरणपुर विधायक रूपिंद्र सिंह कुनर, कांग्रेस प्रभारी जिया उर रहमान, विधायक सोहन नायक, जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी और उप जिला प्रमुख सुदेश मोर सहित कई अन्य नेता शामिल थे। इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया है, और इसे लोकतंत्र की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।