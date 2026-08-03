Sri ganganagar : अलमारी में रखी स्लिप में लिखी वजह, फिर युवक ने दी जान, 3 पर FIR, पढ़ें एक नाकाम लव स्टोरी

एएसआई निहाल बिश्नोई ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी युवक कृष गर्ग (19 वर्ष) के पिता ने 31 जुलाई को थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि कृष 31 जुलाई की शाम करीब साढ़े सात बजे घर से यह कहकर निकला था कि थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन वह रात साढ़े दस बजे तक वापस नहीं आया। इस दौरान उसने फोन भी नहीं उठाया। काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला, तो परिजनों ने थाने में सूचना दी।