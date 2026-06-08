श्रीगंगानगर: किशोर को बचाने नहर में उतरा श्रमिक भी डूबा, दोनों की मौत, गोताखोरों ने गंगनहर से बरामद किए शव

घटना की सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा दल के गोताखोरों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की। एसआई शरीफ खान ने बताया कि रविवार शाम तक चले सर्च अभियान के दौरान दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सोमवार सुबह फिर से नहर में तलाश अभियान शुरू किया गया। तलाश के दौरान नाथांवाला क्षेत्र के पास सबसे पहले रवि नायक का शव बरामद हुआ। गोताखोरों ने शव को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।