श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ में अवैध बंधों से बहा पानी, खेतों की फसलें बर्बाद; किसानों का आरोप- जिम्मेदारों पर नहीं हो रही कार्रवाई



किसान गुरदेव सिंह ने बताया कि घग्घर में पानी का दबाव पहले भी कई बार बढ़ा है, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी। असली वजह है भारत-पाक सीमा पर तारबंदी के पीछे बनाई गई नई दीवार। इस दीवार में सायफन रखे गए हैं ताकि पानी निकल सके, लेकिन पानी पूरे वेग से गुजरने की बजाय सायफनों से होकर धीमी गति से गुजरता है। यही कारण है कि नदी का पानी तटबंधों पर सीधा दबाव डाल रहा है, जिससे बंधे दरक रहे हैं। उन्होंने बताया के नई बनाई गई दीवार को तोड़ा नहीं गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे।