Sriganganagar News: प्रैक्टिकल देने आई 12वीं की छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर दी जान, एग्जाम सेंटर पर मची खलबली

इधर, मृतका के घर में कोहराम मच गया। परिजन इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल देने गई बेटी ने ऐसा कदम खुद उठाया या किसी अन्य कारण से यह घटना हुई। हालांकि, अब तक किसी विवाद या झगड़े की पुष्टि नहीं हुई है।

परिजनों और रिश्तेदारों के अनुसार, छात्रा हंसमुख स्वभाव की थी। प्राचार्य ने बताया कि मिर्गी की समस्या के कारण ही छात्रा के साथ उसकी मां और भाई को परीक्षा के दौरान स्कूल में रहने की अनुमति दी गई थी।