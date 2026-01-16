16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Sriganganagar News: प्रैक्टिकल देने आई 12वीं की छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर दी जान, एग्जाम सेंटर पर मची खलबली

श्रीगंगानगर जिले के जी-ब्लॉक स्थित सनातन धर्म बालिका स्कूल में शुक्रवार शाम 12वीं की छात्रा रमनदीप कौर (18) ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह बॉयोलॉजी का प्रैक्टिकल देने आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Jan 16, 2026

Sriganganagar News

मामले की जांच में जुटी पुलिस (फोटो- पत्रिका)

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के जी-ब्लॉक स्थित सनातन धर्म बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब बारहवीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शाम करीब चार से सवा चार बजे के बीच हुई।

छात्रा विज्ञान संकाय में बॉयोलॉजी का प्रैक्टिकल देने स्कूल आई थी। मृतका की पहचान रमनदीप कौर (18) पुत्री विजय कुमार के रूप में हुई है, जो पुरानी आबादी के वार्ड-19 स्थित बालाजी चौक क्षेत्र की निवासी थी।

परिजनों के अनुसार, छात्रा पढ़ाई में होशियार थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के चलते वह शुक्रवार को करीब दोपहर 12 बजे विद्यालय पहुंची थी। छात्रा को मिर्गी की बीमारी होने के कारण उसकी मां दिव्या और भाई मोहित भी उसके साथ आए थे। विद्यालय प्रशासन ने स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए परिजनों को परिसर में रहने की अनुमति दी थी।

प्रैक्टिकल के बाद बदली मानसिक स्थिति

विद्यालय की प्राचार्य कमलेश कटारिया ने बताया कि छात्रा ने शाम करीब चार बजे दूसरी मंजिल स्थित प्रयोगशाला में बॉयोलॉजी का प्रैक्टिकल पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद वह मानसिक रूप से अत्यधिक अवसाद में प्रतीत हो रही थी और अचानक छत से नीचे कूद गई। घटना के बाद परिजन और स्कूल स्टॉफ मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में छात्रा को स्कूल बस से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इसके बाद परिजन उसे घर ले आए। घर पहुंचने पर शरीर में हलचल का आभास होने पर वे उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस जांच में जुटी, फुटेज जब्त

सूचना मिलने पर कोतवाली थाने से एसआई रामेश्वरलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा प्राचार्य व स्टॉफ से घटना को लेकर जानकारी जुटाई। जिला अस्पताल में छात्रा का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के पिता ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन के पद पर कार्यरत हैं।

प्रैक्टिकल के दौरान ली गई अंतिम तस्वीर

प्राचार्य ने बताया कि प्रैक्टिकल लेने आए शिक्षकों ने परीक्षा के दौरान छात्राओं की फोटोग्राफी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवाई थी। यह तस्वीर इस छात्रा की आखिरी फोटो साबित हुई। इसके कुछ ही मिनटों बाद छात्रा ने यह कदम उठा लिया। स्कूल प्रशासन ने एंट्री और निकास से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है।

परिजनों में कोहराम, कई सवाल

इधर, मृतका के घर में कोहराम मच गया। परिजन इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल देने गई बेटी ने ऐसा कदम खुद उठाया या किसी अन्य कारण से यह घटना हुई। हालांकि, अब तक किसी विवाद या झगड़े की पुष्टि नहीं हुई है।
परिजनों और रिश्तेदारों के अनुसार, छात्रा हंसमुख स्वभाव की थी। प्राचार्य ने बताया कि मिर्गी की समस्या के कारण ही छात्रा के साथ उसकी मां और भाई को परीक्षा के दौरान स्कूल में रहने की अनुमति दी गई थी।

ये भी पढ़ें

Sirohi News: माउंट आबू में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 10 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटकी, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे
सिरोही
mount abu accidetnt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 10:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Sriganganagar News: प्रैक्टिकल देने आई 12वीं की छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर दी जान, एग्जाम सेंटर पर मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sri Ganganagar : 13 वर्षीय स्कूली छात्रा पर फेंका तेजाब, घर से जा रही थी स्कूल, हमलावर मौके से फरार

श्री गंगानगर

Rajasthan: सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर के सहयोगी समेत 3 गिरफ्तार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई-विशाल पचार गैंग से जुड़े

gangster Lawrence Bishnoi gang
श्री गंगानगर

खेती बचाने सडक़ों पर किसान, नहरबंदी के फैसले पर उबाल

श्री गंगानगर

खाद की किल्लत : जरूरत दस की, नियम पांच का, घंटों इंतजार के बाद मिल रहे दो थैले

श्री गंगानगर

प्रदेश के 381 केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.