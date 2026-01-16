Sriganganagar News: प्रैक्टिकल देने आई 12वीं की छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर दी जान, एग्जाम सेंटर पर मची खलबली

मामले की जांच में जुटी पुलिस (फोटो- पत्रिका)
Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के जी-ब्लॉक स्थित सनातन धर्म बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब बारहवीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शाम करीब चार से सवा चार बजे के बीच हुई।
छात्रा विज्ञान संकाय में बॉयोलॉजी का प्रैक्टिकल देने स्कूल आई थी। मृतका की पहचान रमनदीप कौर (18) पुत्री विजय कुमार के रूप में हुई है, जो पुरानी आबादी के वार्ड-19 स्थित बालाजी चौक क्षेत्र की निवासी थी।
परिजनों के अनुसार, छात्रा पढ़ाई में होशियार थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के चलते वह शुक्रवार को करीब दोपहर 12 बजे विद्यालय पहुंची थी। छात्रा को मिर्गी की बीमारी होने के कारण उसकी मां दिव्या और भाई मोहित भी उसके साथ आए थे। विद्यालय प्रशासन ने स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए परिजनों को परिसर में रहने की अनुमति दी थी।
विद्यालय की प्राचार्य कमलेश कटारिया ने बताया कि छात्रा ने शाम करीब चार बजे दूसरी मंजिल स्थित प्रयोगशाला में बॉयोलॉजी का प्रैक्टिकल पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद वह मानसिक रूप से अत्यधिक अवसाद में प्रतीत हो रही थी और अचानक छत से नीचे कूद गई। घटना के बाद परिजन और स्कूल स्टॉफ मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में छात्रा को स्कूल बस से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
इसके बाद परिजन उसे घर ले आए। घर पहुंचने पर शरीर में हलचल का आभास होने पर वे उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इमरजेंसी में चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर कोतवाली थाने से एसआई रामेश्वरलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा प्राचार्य व स्टॉफ से घटना को लेकर जानकारी जुटाई। जिला अस्पताल में छात्रा का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के पिता ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन के पद पर कार्यरत हैं।
प्राचार्य ने बताया कि प्रैक्टिकल लेने आए शिक्षकों ने परीक्षा के दौरान छात्राओं की फोटोग्राफी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवाई थी। यह तस्वीर इस छात्रा की आखिरी फोटो साबित हुई। इसके कुछ ही मिनटों बाद छात्रा ने यह कदम उठा लिया। स्कूल प्रशासन ने एंट्री और निकास से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है।
इधर, मृतका के घर में कोहराम मच गया। परिजन इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल देने गई बेटी ने ऐसा कदम खुद उठाया या किसी अन्य कारण से यह घटना हुई। हालांकि, अब तक किसी विवाद या झगड़े की पुष्टि नहीं हुई है।
परिजनों और रिश्तेदारों के अनुसार, छात्रा हंसमुख स्वभाव की थी। प्राचार्य ने बताया कि मिर्गी की समस्या के कारण ही छात्रा के साथ उसकी मां और भाई को परीक्षा के दौरान स्कूल में रहने की अनुमति दी गई थी।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग