Rajasthan News: बंदी 4 दिन पहले जेल से भागकर अपने घर पहुंचा, एक गलती से फिर पहुंचा हवालात

एसपी डा.अमृता दुहन ने बताया कि बठिण्डा पुलिस से सूचना मिली कि श्रीगंगानगर की गुरुनानक बस्ती गली नबर पांच निवासी तिलकराज उर्फ कुकी बठिंडा सेंट्रल जेल से फरार हो गया है। उसकी लोकेशन श्रीगंगानगर है। इस संबंध में पंजाब के बठिण्डा केन्ट थाने में कुकी के खिलाफ 28 सितबर को मामला दर्ज करवाया गया। जवाहरनगर सीआई की अगवुाई में पुलिस दल ने कुकी की तलाश शुरू की। बंदी तिलकराज ने जैसे ही अपना मोबाइल चालू किया तो उसके यहीं होने सुराग का लगा। आरोपी की घेराबंदी कर उसे डिटेन कर पंजाब पुलिस के सुपुर्द किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पंजाब में विभिन्न चोरी की वारदात करना स्वीकारा। वहीं श्रीगंगानगर शहर में भी कई चोरी की वारदात में यह शामिल रहा है। आरोपी को काबू करने में कांस्टेबल हरदेव सिंह की अहम भूमिका रही।