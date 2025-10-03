Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: बंदी 4 दिन पहले जेल से भागकर अपने घर पहुंचा, एक गलती से फिर पहुंचा हवालात

पंजाब के बठिंडा सेंट्रल जेल से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर चार दिन पहले हुए फरार बंदी को जवाहरनगर पुलिस ने दबोच लिया है। यह आरोपी श्रीगंगानगर की गुरुनानक बस्ती का मूल निवासी है।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 03, 2025

श्रीगंगानगर पुलिस की गिरफ्त में बंदी तिलकराज, पत्रिका फोटो

श्रीगंगानगर. पंजाब के बठिंडा सेंट्रल जेल से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर चार दिन पहले हुए फरार बंदी को जवाहरनगर पुलिस ने दबोच लिया है। यह आरोपी श्रीगंगानगर की गुरुनानक बस्ती का मूल निवासी है। जेल से फरार होने के बाद उसकी लोकेशन श्रीगंगानगर में होने की जानकारी पंजाब पुलिस ने दी तो जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह की अगुवाई में पुलिस दल ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके खिलाफ सदर और कोतवाली में तीन प्रकरण सहित छह मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने बंदी को यूं पकड़ा

एसपी डा.अमृता दुहन ने बताया कि बठिण्डा पुलिस से सूचना मिली कि श्रीगंगानगर की गुरुनानक बस्ती गली नबर पांच निवासी तिलकराज उर्फ कुकी बठिंडा सेंट्रल जेल से फरार हो गया है। उसकी लोकेशन श्रीगंगानगर है। इस संबंध में पंजाब के बठिण्डा केन्ट थाने में कुकी के खिलाफ 28 सितबर को मामला दर्ज करवाया गया। जवाहरनगर सीआई की अगवुाई में पुलिस दल ने कुकी की तलाश शुरू की। बंदी तिलकराज ने जैसे ही अपना मोबाइल चालू किया तो उसके यहीं होने सुराग का लगा। आरोपी की घेराबंदी कर उसे डिटेन कर पंजाब पुलिस के सुपुर्द किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पंजाब में विभिन्न चोरी की वारदात करना स्वीकारा। वहीं श्रीगंगानगर शहर में भी कई चोरी की वारदात में यह शामिल रहा है। आरोपी को काबू करने में कांस्टेबल हरदेव सिंह की अहम भूमिका रही।

बंदी पर 6 मामले हैं दर्ज

पुलिस के अनुसार फरार बंदी तिलकराज उर्फ कुकी बेहद शातिर चोर है। पंजाब में उसने विभिन्न स्थानों पर चोरी की वारदात करना स्वीकारा वहीं श्रीगंगानगर में सदर​ थाना और कोतवाली में उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर पुलिस को आरोपी की पिछले कई महीनों से तलाश थी वहीं पंजाब पुलिस की ओर से सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया।

श्री गंगानगर

03 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan News: बंदी 4 दिन पहले जेल से भागकर अपने घर पहुंचा, एक गलती से फिर पहुंचा हवालात

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

