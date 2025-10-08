राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से SUV घुसी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

पुलिस की सूचना के अनुसार बुधवार सुबह अनूपगढ़ की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से एक एसयूवी कार जा भिड़ी। हादसा जिस जगह पर हुआ, वहां पर एक खतरनाक मोड़ भी था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मोड़ पर ट्रक की रफ़्तार धीमी हुई, और पीछे से आ रही एसयूवी कार की रफ्तार धीमी नहीं कर पाई, जिसके चलते एसयूवी कार ट्रक में घुस गई।