Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से SUV घुसी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर ट्रक में पीछे से एक तेज रफ्तार एसयूवी कार घुस गई। दुर्घटना में एसयूवी के परखच्चे उड़ गए वहीं एसयूवी सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 08, 2025

सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर हादसे में 3 लोगों की मौत, पत्रिका फोटो

Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर ​जिले में बुधवार अलसुबह सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया।

हाईवे पर ट्रक में पीछे से एक तेज रफ्तार एसयूवी कार घुस गई। दुर्घटना में एसयूवी के परखच्चे उड़ गए वहीं एसयूवी सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

एसयूवी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास हुआ है।

ट्रक में पीछे से घुसी एसयूवी कार

पुलिस की सूचना के अनुसार बुधवार सुबह अनूपगढ़ की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से एक एसयूवी कार जा भिड़ी। हादसा जिस जगह पर हुआ, वहां पर एक खतरनाक मोड़ भी था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मोड़ पर ट्रक की रफ़्तार धीमी हुई, और पीछे से आ रही एसयूवी कार की रफ्तार धीमी नहीं कर पाई, जिसके चलते एसयूवी कार ट्रक में घुस गई।

हादसे में कार सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए श्रीगंगानगर जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसयूवी को काटकर बाहर निकाले शव

एसयूवी की ट्रक से भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार में फंसे लोगों के शव पुलिस ने एसयूवी काटकर बाहर निकाले। कार सवार दो घायलों को भी पुलिस ने बाहर निकालकर एम्बुलेंस से श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है।

मृतकों की पहचान सुरेंद्र, नरेश कुमार और कालूराम के रूप में हुई है, जो गांव 2 पीजीएम अनूपगढ़ के निवासी थे। घायल सुखदेव सिंह और जगदीश को इलाज के लिए श्रीगंगानगर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

हादसे में घायल और मृतकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। दो मृतकों के शव सूरतगढ़ में रखवाए गए हैं, जबकि एक मृतक का शव जैतसर मोर्चरी में रखा गया है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सालासर में धोक लगाने जा रहे श्रद्धालुओं का भीषण एक्सीडेंट, एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक
श्री गंगानगर
suratgarh accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 01:40 pm

Published on:

08 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से SUV घुसी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों ने दी स्टेट हाइवे जाम की चेतावनी

Farmers warned of blocking the state highway.
श्री गंगानगर

Rajasthan: सरकारी दफ्तर में लापरवाही की हद, औचक निरीक्षण में 9 में से 8 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, जेइएन 5 माह में सिर्फ 3 दिन पहुंचा ऑफिस

SDM raisinghnagar
श्री गंगानगर

राजस्थान: भूत-प्रेत का डर दिखाकर कराया धर्म परिवर्तन, अब पुलिस जांच में खुल रहे कई और राज

Rajasthan Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan Rain: तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेत लबालब… मूंग, नरमा और ग्वार की फसलें चौपट

sriganganagar rain
श्री गंगानगर

बिना लाइसेंस और बिना डिग्री डॉक्टर चला रहा था हॉस्पिटल

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.