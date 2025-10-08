राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से SUV घुसी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर हादसे में 3 लोगों की मौत, पत्रिका फोटो
Sriganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार अलसुबह सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया।
हाईवे पर ट्रक में पीछे से एक तेज रफ्तार एसयूवी कार घुस गई। दुर्घटना में एसयूवी के परखच्चे उड़ गए वहीं एसयूवी सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
एसयूवी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे-94 पर गांव 5 जीबी पुलिया के पास हुआ है।
पुलिस की सूचना के अनुसार बुधवार सुबह अनूपगढ़ की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से एक एसयूवी कार जा भिड़ी। हादसा जिस जगह पर हुआ, वहां पर एक खतरनाक मोड़ भी था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मोड़ पर ट्रक की रफ़्तार धीमी हुई, और पीछे से आ रही एसयूवी कार की रफ्तार धीमी नहीं कर पाई, जिसके चलते एसयूवी कार ट्रक में घुस गई।
हादसे में कार सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए श्रीगंगानगर जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसयूवी की ट्रक से भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार में फंसे लोगों के शव पुलिस ने एसयूवी काटकर बाहर निकाले। कार सवार दो घायलों को भी पुलिस ने बाहर निकालकर एम्बुलेंस से श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है।
मृतकों की पहचान सुरेंद्र, नरेश कुमार और कालूराम के रूप में हुई है, जो गांव 2 पीजीएम अनूपगढ़ के निवासी थे। घायल सुखदेव सिंह और जगदीश को इलाज के लिए श्रीगंगानगर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
हादसे में घायल और मृतकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। दो मृतकों के शव सूरतगढ़ में रखवाए गए हैं, जबकि एक मृतक का शव जैतसर मोर्चरी में रखा गया है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।
