Rajasthan: सालासर में धोक लगाने जा रहे श्रद्धालुओं का भीषण एक्सीडेंट, एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक

क्षतिग्रस्त हालत में बस और बोलेरो (फोटो-पत्रिका)
सूरतगढ़। नेशनल हाइवे 62 स्थित हनुमानजी मंदिर के पास बुधवार सुबह जयपुर से आ रही प्राइवेट स्लीपर बस व बोलेरो के बीच भिंड़त हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार छह जने घायल हो गए। घायलों को आपातकालीन सेवा 108 व निजी वाहनों की मदद से ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से महिला सहित दो जनों को श्रीगंगानगर रेफर किया। जबकि चार जनों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब छह बजे डाबला के चार बीबीएम से एक परिवार के करीब छह सदस्य सालासर में धोक लगाने बोलरो से जा रहे थे। नेशनल हाइवे 62 पर स्थित हनुमानजी मंदिर के पास जयपुर से आ रही निजी स्लीपर कोच बस व बोलरो की भिंड़त हो गई।
हादसे में घायल 4 बीबीएम डाबला निवासी बिरजाराम (70) पुत्र रामरख, महावीर (40) पुत्र बिरजाराम, अनसुईया (50) पत्नी राकेश,चंद्रावली (65) पुत्र बिरजाराम, राकेश (38) पुत्र बिरजाराम, चंद्रकला (32) पुत्र महावीर घायल हो गए। जिन्हें आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस व निजी वाहनों से यहां ट्रॉमा सेंटर लाया गया।
घायलों में से बिरजाराम व अनसुईया की हालत गंभीर होने पर उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर सिटी थाना से हेड कांस्टेबल मोहनलाल जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस थाना लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है।
