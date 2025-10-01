Rajasthan: सालासर में धोक लगाने जा रहे श्रद्धालुओं का भीषण एक्सीडेंट, एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक

सूरतगढ़। नेशनल हाइवे 62 स्थित हनुमानजी मंदिर के पास बुधवार सुबह जयपुर से आ रही प्राइवेट स्लीपर बस व बोलेरो के बीच भिंड़त हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार छह जने घायल हो गए। घायलों को आपातकालीन सेवा 108 व निजी वाहनों की मदद से ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से महिला सहित दो जनों को श्रीगंगानगर रेफर किया। जबकि चार जनों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।