Tonk: बनास नदी में बड़ा हादसा होते-होते बचा, जीप सवार 11 लोग फंसे, ऐसे निकाला सुरक्षित

बीसलपुर बांध परियोजना के सहायक अभियंता दिनेश बैरवा ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5.30 बजे अचानक क्षेत्र में बारिश का दौर हुआ। आधे घंटे बाद पहाड़ी नाले उफान पर आ गए। बांध का जलभराव भी बढ़ने लगा। ऐसे में पहले जहां बांध के गेट संख्या 11 को 25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में 1505 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। जिस पर रपट सूखी पड़ी थी। वहीं आधे घंटे बाद गेट को आधा मीटर खोल दिया गया। फिर से पानी बढ़ने पर उसी गेट को रात 8.30 बजे एक मीटर करते हुए पानी की निकासी 6 हजार 10 क्यूसेक कर दी गई।