‘सरकार को उसी तरह झुकने पर मजबूर करेंगे जैसे ‘GenZ’ ने किया’, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा बयान

श्रीनगर के हब्बाकदल निवासी 19 साल के साहिल बताते हैं कि पहले सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि स्कूल खुलेगा या नहीं और इंटरनेट कब बंद हो जाएगा। अब उनकी पीढ़ी की बातचीत बंद, पत्थरबाजी या अशांति पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और बेहतर करियर के अवसरों पर होती है। वहीं, सौरा की एमबीबीएस छात्रा सुमायरा कहती हैं कि अनुच्छेद 370 पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन अब पढ़ाई पहले की तरह बाधित नहीं होती। उनके अनुसार, पहले परिवार के लोग बाहर निकलने को लेकर चिंतित रहते थे, जबकि अब छात्र-छात्राएं बिना किसी डर के लाल चौक जैसे इलाकों में जाकर समय बिताते हैं और अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। दूसरी ओर, ईदगाह के रहने वाले वाहिद, जो अब एक फूड स्टार्टअप चला रहे हैं, बताते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी और दिल्ली से सीधी रेल सेवा शुरू होने के बाद सामान की ढुलाई आसान और सस्ती हुई है, जिससे उनके कारोबार को विस्तार देने में मदद मिली है।