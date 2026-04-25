‘शख्स तो मिल गया, अब नीलामी की रकम भी बता दो’, राघव चड्ढा के पुराने वीडियो पर AAP विधायक का तंज

राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के पीछे सिद्धांतों से भटकाव को वजह बताया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसकी पटकथा तब लिखी गई जब राघव को राज्यसभा में 'आप' के उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को नियुक्त कर दिया गया था। कद घटाए जाने से नाराज राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जिस पार्टी को मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब मूल्यों और नैतिकता से भटक गई है।'