Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

सुकमा में नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भरमार राइफल और मिलिंग मशीन सहित कई उपकरण बरामद

CG Naxalite News: सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार, बारूद और उपकरण बरामद किए।

2 min read

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 28, 2025

नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त (Photo source- Patrika)

नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त (Photo source- Patrika)

CG Naxalite News: सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा कैम्प क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर बड़ी सफलता हासिल की है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार, बारूद और उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सली सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में कर रहे थे।

CG Naxalite News: बड़ी मात्रा में आयरन स्क्रैप्स जब्त

पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के मुताबिक सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है और क्षेत्र में उनकी हथियार निर्माण क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को जिला बल सुकमा और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। ग्राम ईरापल्ली और कोईमेंटा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जवानों को यह फैक्ट्री मिली। मौके पर ही इसे ध्वस्त कर दिया गया।

बरामद सामग्री में एक मिलिंग मशीन, तीन बेंच वाइस, दो बड़े बीजीएल लांचर, 12 बीजीएल शेल खाली, 94 बीजीएल हेड्स, एक हैंड ग्राइंडर मशीन, छह लकड़ी के राइफल बट, दो भरमार ट्रिगर मैकेनिज्म, चार सोलर बैटरियां, एक बोरवेल ड्रिलिंग बिट 10 फीट, दो गैस कटर हेड्स और तीन डायरेक्शनल आईईडी पाइप्स शामिल हैं। इसके अलावा छह मेटल मोल्डिंग पॉट्स, दो स्टील वाटर पॉट्स, एक एल्युमिनियम पॉट और बड़ी मात्रा में आयरन स्क्रैप्स जब्त किए गए हैं। 26 सितंबर को निकली थी जिला बल सुकमा-203 कोबरा वाहिनी की टीम। मेट्टागुड़ा कैम्प क्षेत्र में नक्सलियों के एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता चला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है।

असम राइफल्स पर हमले में दो गिरफ्तार

CG Naxalite News: इंफाल/सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो 19 सितंबर को बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई में 33 असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में शामिल थे। हमले में दो जवान शहीद और 5 घायल हुए थे।

4422 में से 2621 पदों पर समायोजन

सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 4422 रिक्त पदों में से 2621 बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया, जो अप्रैल 2024 में कोर्ट के आदेश से बर्खास्त हुए थे। ये तमाम शिक्षक बीएड धारक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएड योग्यता जरूरी होने से उनकी सेवाएं समाप्त हुई। सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सरकार का यह कदम नियमों के अनुरूप है और इसमें कोई मनमानी नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज कर राज्य सरकार के समायोजन फैसले को बरकरार रखा।

ये भी पढ़ें

NIA की बड़ी कार्रवाई! शहरी नेटवर्क से जुड़े 3 नक्सली गिरफ्तार, मोबाइल नंबरों और पूछताछ से खुला नेटवर्क
रायपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / सुकमा में नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भरमार राइफल और मिलिंग मशीन सहित कई उपकरण बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 2030 तक इस जिले के 277 गांव होंगे आत्मनिर्भर, विकास पर विस्तार से हुई चर्चा, जानें

तेजी पकड़ रहा है कर्मयोगी अभियान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

बड़ी खुशखबरी: CRPF ने नक्सल क्षेत्र में 300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती अभियान किया शुरू, जानें details

नौकरी (फोटो: IANS.)
सुकमा

CG News: दर्दनाक हादसा! मवेशी चराने गए 2 ग्रामीणों की नाले में बहने से मौत

दर्दनाक हादसा (Photo source- Patrika)
सुकमा

पुवर्ती में बदलाव की नई दास्तान: CRPF की मानवता ने बचाई प्रसूता और नवजात की जान, नक्सली दहशत से उबर रहा गांव

बदलाव की नई पहचान बना पुवर्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.