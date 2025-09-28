सुकमा में नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भरमार राइफल और मिलिंग मशीन सहित कई उपकरण बरामद

नक्सली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त (Photo source- Patrika)
CG Naxalite News: सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा कैम्प क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर बड़ी सफलता हासिल की है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार, बारूद और उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सली सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के मुताबिक सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है और क्षेत्र में उनकी हथियार निर्माण क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को जिला बल सुकमा और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। ग्राम ईरापल्ली और कोईमेंटा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान जवानों को यह फैक्ट्री मिली। मौके पर ही इसे ध्वस्त कर दिया गया।
बरामद सामग्री में एक मिलिंग मशीन, तीन बेंच वाइस, दो बड़े बीजीएल लांचर, 12 बीजीएल शेल खाली, 94 बीजीएल हेड्स, एक हैंड ग्राइंडर मशीन, छह लकड़ी के राइफल बट, दो भरमार ट्रिगर मैकेनिज्म, चार सोलर बैटरियां, एक बोरवेल ड्रिलिंग बिट 10 फीट, दो गैस कटर हेड्स और तीन डायरेक्शनल आईईडी पाइप्स शामिल हैं। इसके अलावा छह मेटल मोल्डिंग पॉट्स, दो स्टील वाटर पॉट्स, एक एल्युमिनियम पॉट और बड़ी मात्रा में आयरन स्क्रैप्स जब्त किए गए हैं। 26 सितंबर को निकली थी जिला बल सुकमा-203 कोबरा वाहिनी की टीम। मेट्टागुड़ा कैम्प क्षेत्र में नक्सलियों के एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता चला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है।
