NIA की बड़ी कार्रवाई! शहरी नेटवर्क से जुड़े 3 नक्सली गिरफ्तार, मोबाइल नंबरों और पूछताछ से खुला नेटवर्क

बस्तर ऑपरेशन से सहमे नक्सली (Photo source- Patrika)
CG Naxal News: एनआईए की टीम ने शहरी नेटवर्क से जुड़े 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। बताया जाता है कि पिछले दिनों डीडीनगर थाना क्षेत्र के चंगोराभाठा में पकड़े गए नक्सली दंपती जग्गू कुरसम उर्फ रवि उर्फ रमेश से मिले इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है।
हालांकि एसआईए द्वारा नक्सलियों के नाम और पकड़े गए स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जिन नक्सलियों को एसआईए ने गिरफ्तार किया है, तीनों जग्गू कुरसम से जुड़े हुए थे। मोबाइल में मिले नंबरों और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बस्तर में फोर्स द्वारा चलाए गए ऑपरेशन से नक्सली सहमे हुए हैं। पिछले दिनों जग्गू और उसकी पत्नी कमला की गिरफ्तारी के बाद एसआईए की टीम को इनपुट मिले थे। इसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है।
नक्सली सुरक्षित ठिकानों की तलाश में मैदानी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हार्डकोर नक्सली शहरी इलाकों में अपने संगठन की नए सिरे से जड़ें जमाने नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों रायपुर में गिरफ्तार दंपति शहर में नेटवर्क तैयार करने के आए थे। गिरफ्तार नक्सली दंपती मैदानी इलाकों में जड़ें जमा पाते इसके पूर्व दबोचे गए।
CG Naxal News: नक्सलियों से जुड़े जिन दो से तीन शहरी नेटवर्क से जुड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। एसआईए ने उन्हें कहां से गिरफ्तार किया है। इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है, जग्गू तथा कमला से मिले इनपुट के आधार पर शहरी नेटवर्क को पकड़ा है। एसआईए पूर्व में गिरफ्तार नक्सली दंपती से उनके अन्य संपर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही उनके अन्य साथियों की पतासाजी की जा रही है।
