NIA की बड़ी कार्रवाई! शहरी नेटवर्क से जुड़े 3 नक्सली गिरफ्तार, मोबाइल नंबरों और पूछताछ से खुला नेटवर्क

हालांकि एसआईए द्वारा नक्सलियों के नाम और पकड़े गए स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जिन नक्सलियों को एसआईए ने गिरफ्तार किया है, तीनों जग्गू कुरसम से जुड़े हुए थे। मोबाइल में मिले नंबरों और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बस्तर में फोर्स द्वारा चलाए गए ऑपरेशन से नक्सली सहमे हुए हैं। पिछले दिनों जग्गू और उसकी पत्नी कमला की गिरफ्तारी के बाद एसआईए की टीम को इनपुट मिले थे। इसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है।