सीईओ की बड़ी कार्रवाई! तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित, जानें वजह…

जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील नियम) 1999 के तहत की है। जांच में यह पाया गया कि सचिव ने उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करते हुए गंभीर अनियमितताएँ की हैं। यह आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत पाया गया। निलंबन की अवधि में मोहमद हाफिज खान का मुख्यालय जनपद पंचायत सुकमा कार्यालय निर्धारित किया गया है।