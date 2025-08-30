Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

सीईओ की बड़ी कार्रवाई! तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित, जानें वजह…

CG News: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

सीईओ की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
सीईओ की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत कामाराम के सचिव एवं ग्राम पंचायत सुरपनगुड़ा (अतिरिक्त प्रभार) के सचिव मोहमद हाफिज खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील नियम) 1999 के तहत की है। जांच में यह पाया गया कि सचिव ने उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करते हुए गंभीर अनियमितताएँ की हैं। यह आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत पाया गया। निलंबन की अवधि में मोहमद हाफिज खान का मुख्यालय जनपद पंचायत सुकमा कार्यालय निर्धारित किया गया है।

CG News: इस दौरान उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की सत कार्यवाही की जाएगी।

30 Aug 2025 02:19 pm

सीईओ की बड़ी कार्रवाई! तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित, जानें वजह…

