CG News: सुकमा में 11 बीएलओ को शोकॉज नोटिस जारी, 2 दिन में जवाब देने के मिले निर्देश

तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अनुपस्थित बीएलओ गणेश यादव, मंगतूराम मोर्य, मनीष बांधे (सुकमा विकासखंड) तथा लालूराम निषाद, रमेश सिंह कंवर, समरथ सिंह बघेल, नरेन्द्र कुमार यादव, विनोद कुमार वर्मा, टी. कोटेश्वर राव, संजीत लकड़ा और अति. बीएलओ विजय कुमार बैगा (कोंटा विकासखंड) को दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।