CG News: सुकमा में 11 बीएलओ को शोकॉज नोटिस जारी, 2 दिन में जवाब देने के मिले निर्देश

निर्वाचन से जुड़े काम में लापरवाही (photo source- Patrika)
CG News: निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 30 अक्टूबर को सुकमा स्थित स्वामी विवेकानंद परिसर और कोंटा में आयोजित बीएलओ (मतदान क्षेत्र स्तर अधिकारी) प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए 11 कर्मचारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है।
तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अनुपस्थित बीएलओ गणेश यादव, मंगतूराम मोर्य, मनीष बांधे (सुकमा विकासखंड) तथा लालूराम निषाद, रमेश सिंह कंवर, समरथ सिंह बघेल, नरेन्द्र कुमार यादव, विनोद कुमार वर्मा, टी. कोटेश्वर राव, संजीत लकड़ा और अति. बीएलओ विजय कुमार बैगा (कोंटा विकासखंड) को दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CG News: यदि बीएलओ का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर गजेन्द्र ठाकुर, तहसीलदार सुकमा अम्बर गुप्ता, तहसीलदार कोंटा गिरीश निंबालकर, सहायक प्रोग्रामर सौरभ उप्पल, मास्टर ट्रेनर एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
