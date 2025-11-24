9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत… खेल मैदान में वार्मअप करते गई जान

9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत (photo source- Patrika)
Heart Attack During Warmup: सुकमा जिले के छिंदगढ़ के एक खेल के मैदान से दुखद खबर सामने आई है। फुटबॉल खेलने गए चौदह साल के मोहम्मद फैजल की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। टैलेंटेड और होनहार एथलीट फैजल ने पिछले साल बस्तर ओलंपिक्स में मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन रविवार सुबह हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।
आपको बता दें कि आत्मानंद विद्यालय में 9वीं कक्षा के 14 साल के मोहम्मद फैजल की फुटबॉल खेलते समय हार्ट अटैक आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि फैजल रविवार सुबह हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंचा था।
थोड़ी देर वार्मअप करने के दौरान फैसल अचानक जमीन पर गिर गया। साथी खिलाड़ियों और आस-पास के लोगों ने उसे तुरंत उठाया और अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि फैसल को गंभीर हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई।
Heart Attack During Warmup: इस हादसे से मोहम्मद फैजल के परिवार और दोस्तों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मोहम्मद फैजल बहुत टैलेंटेड एथलीट थे। उन्होंने पिछले साल हुए बस्तर ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीता था।
उनके टैलेंट को देखते हुए कोच और टीचरों का मानना था कि फैजल भविष्य में जिले के लिए एक बेहतरीन एथलीट बन सकते हैं। इतनी कम उम्र में अचानक हुई इस मौत से पूरे इलाके में मातम छा गया है। स्थानीय लोग, टीचर और खेल प्रेमी फैजल की मौत को एक बड़ा नुकसान मान रहे हैं। प्रशासन ने भी इस घटना पर दुख जताया है।
