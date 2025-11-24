9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत… खेल मैदान में वार्मअप करते गई जान

Heart Attack During Warmup: सुकमा जिले के छिंदगढ़ के एक खेल के मैदान से दुखद खबर सामने आई है। फुटबॉल खेलने गए चौदह साल के मोहम्मद फैजल की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। टैलेंटेड और होनहार एथलीट फैजल ने पिछले साल बस्तर ओलंपिक्स में मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन रविवार सुबह हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।