Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

Naxal Encounter:150 से अधिक जवानों का हत्यारा हिड़मा मारा गया, एक करोड़ का था इनाम

Naxal Encounter: मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। इसक साथ ही खूंखार नक्सली माडवी हिड़मा एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश में मारा गया है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Love Sonkar

Nov 18, 2025

Naxal Encounter:150 से अधिक जवानों का हत्यारा हिड़मा मारा गया, एक करोड़ का था इनाम

खूंखार नक्सली माडवी हिड़मा (Photo Patrika)

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों की नक्सलियों के बीच सीताराम राजू ज़िले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। इस मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। इसक साथ ही खूंखार नक्सली माडवी हिड़मा एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश में मारा गया है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

हिड़मा के अलावा उसकी पत्नी राजे सहित कुल 6 नक्सलियों के शव सुरक्षाबलों ने बरामद किए है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा के एनकाउंटर की पुष्टि की है।

1996 में नक्सल संगठन से जुड़ा था हिड़मा

माडवी हिड़मा साल 1996 में नक्सल संगठन से जुड़ा था। तब उसकी उम्र महज 17 साल थी। हिड़मा को हिदमाल्लु और संतोष नाम से भी जाना जाता है। उसने अब तक कई निर्दोष ग्रामीण और पुलिस जवानों को मार चुका। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। हिड़मा संगठन संगठनों का टॉप लीडर माना जाता है। माडवी हिड़मा साल 2004 से अब तक 27 से अधिक हमलों में शामिल था. इन हमलों में 2013 का झीरम अटैक और 2021 का बीजापुर अटैक शामिल है।

150 से अधिक जवानों का हत्यारा था माडवी हिड़मा

बता दें कि कुख्यात हिड़मा को सुरक्षा बलों के खिलाफ उसके अभियानों के लिए जाना जाता है। 3 अप्रैल 2021 को सुरक्षाबल पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर-1 के कमांडर माड़वी हिड़मा को पकड़ने निकले थे, लेकिन मौके पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया और इस मुठभेड़ में 22 जवानों की मौत हो गई थी। वहीं अप्रैल 2017 के बुर्कापाल हमले में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे। दंतेवाड़ा हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। राज्य पुलिस के मुताबिक, दंतेवाड़ा हमले में भी हिड़मा ने सामने से नेतृत्व किया था।

सुकमा में हुआ था हिड़मा का जन्म

हिड़मा का जन्म दक्षिण सुकमा के पुवार्ती गांव में हुआ था और वो बीजापुर में एक स्थानीय जनजाति से संबंध रखता था। वो माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PGLA) बटालियन-1 का हेड था। इसके अलावा माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZ) का भी सदस्य था। इतनी ही नहीं सीपीआई की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का सदस्य था।

माँ ने की थी सरेंडर की अपील

हिड़मा पर छत्तीसगढ़ समेत अलग-अलग राज्यों में करीब एक करोड़ रूपये से भी ज्यादा का इनाम घोषित था। पिछले दिनों खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री विजय शर्मा पूवर्ती गाँव पहुंचे थे और हिड़मा की माँ से भेंट कर उनका हाल चाल जाना था। उसकी माँ ने बताया था कि, वह कई दफे उसे हथियार छोड़ने की अपील कर चुकी है, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता है।

किन-किन हमलों के पीछे था हिड़मा

2010 दंतेवाड़ा हमला: 76 CRPF जवान शहीद

2013 झीरम घाटी नरसंहार: 27 लोग मारे गए, जिनमें कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल

2021 सुकमा–बीजापुर एम्बुश: 22 सुरक्षा बलों के जवान शहीद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 12:05 pm

Published on:

18 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxal Encounter:150 से अधिक जवानों का हत्यारा हिड़मा मारा गया, एक करोड़ का था इनाम

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, खूंखार नक्सली हिड़मा भी ढेर

CG News: छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी
सुकमा

CG Naxal Encounter: तुमालपाड़ जंगल में मुठभेड़, पांच-पांच लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार–विस्फोटक बरामद…

CG Naxal Encounter: तुमालपाड़ जंगल में मुठभेड़, पांच-पांच लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार–विस्फोटक बरामद...(photo-patrika)
सुकमा

लंबे समय से फरार वारंटी नक्सली गिरफ्तार! 2003 में मतदान केंद्र को उड़ाने की रची थी साजिश

2003 में आईईडी प्लांट करने का आरोप (photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

CG News: सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, इलाके में सर्च ओपरेशन जारी
सुकमा

Congress Protest: कांग्रेस का गुस्सा फूटा! पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, जानें पूरा मामला…

कांग्रेसियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन (photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.