लंबे समय से फरार वारंटी नक्सली गिरफ्तार! 2003 में मतदान केंद्र को उड़ाने की रची थी साजिश

सुरक्षा बलों ने उस समय आईईडी को सुरक्षित तरीके से बरामद कर बड़ा हादसा टाल दिया था। इसके अलावा आरोपी पर जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के तीन अन्य मामलों में भी वारंट जारी था। नक्सल आरोपियों की धरपकड़ और एरिया डॉमिनेशन के लिए निकली जगरगुण्डा पुलिस टीम जब ग्राम मेटागुड़ा और आसपास के इलाके में सर्चिंग कर रही थी, तभी फरार स्थायी वारंटी नक्सली कुंजाम देवा को पकड़ा।