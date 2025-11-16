Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

लंबे समय से फरार वारंटी नक्सली गिरफ्तार! 2003 में मतदान केंद्र को उड़ाने की रची थी साजिश

IED Blast: जगरगुण्डा में 2003 में IED प्लांट करने के आरोपी वारंटी नक्सली कुंजाम देवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यायालय ने पेशी के बाद आरोपी को जेल भेजा।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

2003 में आईईडी प्लांट करने का आरोप (photo source- Patrika)

2003 में आईईडी प्लांट करने का आरोप (photo source- Patrika)

IED Blast: जगरगुण्डा थाना क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह नक्सली वर्ष 2003 में ग्राम सिलगेर आश्रम के पास मतदान केंद्र को निशाना बनाने की नीयत से आईईडी प्लांट करने के गंभीर आरोप में शामिल था।

सुरक्षा बलों ने उस समय आईईडी को सुरक्षित तरीके से बरामद कर बड़ा हादसा टाल दिया था। इसके अलावा आरोपी पर जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के तीन अन्य मामलों में भी वारंट जारी था। नक्सल आरोपियों की धरपकड़ और एरिया डॉमिनेशन के लिए निकली जगरगुण्डा पुलिस टीम जब ग्राम मेटागुड़ा और आसपास के इलाके में सर्चिंग कर रही थी, तभी फरार स्थायी वारंटी नक्सली कुंजाम देवा को पकड़ा।

IED Blast: आरोपी के विरुद्ध 28 नवंबर 2003 की घटना को लेकर थाना जगरगुण्डा में अपराध पंजीबद्ध है, जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:



