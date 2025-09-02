Naxalite Arrested: IED प्लांट करने की तैयारी करते 3 नक्सली गिरफ्तार, चिंतागुफा में सर्चिंग पर थी फोर्स

Naxalite Arrested: सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में पुलिस को तीन सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पंहुचाने की नीयत से आईईडी प्लांट करने की तैयारी में थे। मुखबिर की सूचना पर चिंतागुफा से डीआरजी व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी पेंटापाड़, एंटापाड़ आस-पास क्षेत्र की सर्चिंग पर रवाना हुई थी।