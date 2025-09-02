Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

Naxalite Arrested: IED प्लांट करने की तैयारी करते 3 नक्सली गिरफ्तार, चिंतागुफा में सर्चिंग पर थी फोर्स

Naxalite arrested: सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन सक्रिय नक्सलियों को आईईडी प्लांट करने से पहले गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सलियों के पास विस्फोटक बरामद हुए।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

IED प्लांट करने की तैयारी करते 3 नक्सली गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
IED प्लांट करने की तैयारी करते 3 नक्सली गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Naxalite Arrested: सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में पुलिस को तीन सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पंहुचाने की नीयत से आईईडी प्लांट करने की तैयारी में थे। मुखबिर की सूचना पर चिंतागुफा से डीआरजी व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी पेंटापाड़, एंटापाड़ आस-पास क्षेत्र की सर्चिंग पर रवाना हुई थी।

अभियान के दौरान पेंटापाड़ पगडण्डी के रास्ते के पास 3 नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा गया। पकड़े गये नक्सलियों ने पूछताछ करने पर अपना नाम पोड़ियाम जोगा, माड़वी मासा एवं पोज्जा माड़वी बताया।

Naxalite Arrested: इनके कब्जे से आईईडी, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर, जिलेटिन रॉड, पेंसिल सेल को बरामद किया गया है। बरामद विस्फोटक पदार्थ रखे जाने के संबंध में नक्सलियों से गहन पूछताछ की गई है। पुलिस ने इनके विरुद्ध थाना चिंतागुफा में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली।

ये भी पढ़ें

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जवानों ने 10 किलो आईईडी को किया सुरक्षित डिफ्यूज
सुकमा
नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

Bijapur: प्रेशर IED की चपेट में आने से एक जवान जख्मी, दोनों पैरों में आई गंभीर चोटें
बीजापुर
Bijapur: प्रेशर IED की चपेट में आने से एक जवान जख्मी, दोनों पैरों में आई गंभीर चोटें

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 10:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxalite Arrested: IED प्लांट करने की तैयारी करते 3 नक्सली गिरफ्तार, चिंतागुफा में सर्चिंग पर थी फोर्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट