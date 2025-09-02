Naxalite Arrested: IED प्लांट करने की तैयारी करते 3 नक्सली गिरफ्तार, चिंतागुफा में सर्चिंग पर थी फोर्स

Naxalite Arrested: सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में पुलिस को तीन सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पंहुचाने की नीयत से आईईडी प्लांट करने की तैयारी में थे। मुखबिर की सूचना पर चिंतागुफा से डीआरजी व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी पेंटापाड़, एंटापाड़ आस-पास क्षेत्र की सर्चिंग पर रवाना हुई थी।
अभियान के दौरान पेंटापाड़ पगडण्डी के रास्ते के पास 3 नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा गया। पकड़े गये नक्सलियों ने पूछताछ करने पर अपना नाम पोड़ियाम जोगा, माड़वी मासा एवं पोज्जा माड़वी बताया।
Naxalite Arrested: इनके कब्जे से आईईडी, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर, जिलेटिन रॉड, पेंसिल सेल को बरामद किया गया है। बरामद विस्फोटक पदार्थ रखे जाने के संबंध में नक्सलियों से गहन पूछताछ की गई है। पुलिस ने इनके विरुद्ध थाना चिंतागुफा में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली।