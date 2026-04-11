कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुल्तानपुर का बेटा बलिदान, नम आंखों से इकलौते बेटे को पिता ने दी मुखाग्नि

सुल्तानपुर के अलीगंज क्षेत्र के मझना गांव के रहने वाले अखिलेश शुक्ला के पिता कृष्ण शुक्ल भी सेना में सूबेदार पद से रिटायर हैं, घर पर उनके मां, पिता जी रहते हैं। बड़ी बहन प्रियंका दिल्ली पुलिस में हैं। छोटी बहन शिवानी प्रयागराज से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। अखिलेश तीन साल पहले सेना की 33 वर्कशॉप EME कोर में नायक पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू के कुपवाड़ा में थी। परिजनों ने बताया कि वह 22 मार्च को घर में आयोजित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। 25 मार्च को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे।