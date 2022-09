Video वायरल: तिरंगा लेकर डिप्टी CM से मिलने गया था दिव्यांग, पुलिस ने घसीटकर गेट से हटाया

उत्तर प्रदेश के अधिकारी कितने संवेदनशील हैं और गरीबो की समस्याओं को हवा में कैसे उड़ाते हैं ये तो सभी जानते हैं, सरकारी अधिकारी बेलगाम है, इसकी शिकायत आए दिन पार्टी कार्यकर्ता करते रहते हैं। एक बड़ा उदाहरण गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य के कार्यक्रम में देखने को मिला। सुल्तानपुर में एक दिव्यांग खुद को ट्राई साइकिल नहीं मिलने से परेशान था, क्योंकि वो खुद के पैरों पर नहीं चल सकता था इसलिए खिसकते हुए गेट तक पहुंचा। लेकिन अधिकारियों ने उसे मिलने नहीं दिया। अधिकारियों ने उसे कार्यक्रम से दूर ही रखा। उसे गेट से घसीटकर हटा दिया गया, अब तिरंगा लिए हुए दिव्यांग को गेट से घसीटकर हटाने का वीडियो वायरल हो रहा है।

ऐसे में वो दिव्यांग नाराज़ होकर गेट पर ही बैठा रहा। पुलिस ने उसे मिलने से रोक दिया था। उसकी नाराजगी और उसके बाद अधिकारियों के व्यवहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दिव्यांग हाथ में तिरंगा लेकर बैठा हुआ है। पुलिस उसे जाने के लिए कहा रही है, लेकिन वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की जिद पर अड़ा हुआ है। जब उधर अधिकारियों के आने का समय हुआ तो उसे जबरन पुलिस के माध्यम से उठाकर गेट से हटाकर दूर बैठा दिया गया। इस घटना पर अभी तक किसी अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।

Sultanpur Police During Boy To remove from Program gate to coming Deputy CM Keshav Maurya in Sultanpur