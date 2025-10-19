सड़क पर आधे घंटे तड़पता रहा कॉन्स्टेबल… लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचाया, भाई बोला- महिला अफसर चुपचाप देखती रहीं

टैक्स ऑफिसर ने बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे हैं। हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। जिससे सरकारी वाहन से ले जाना संभव था। राहगीरों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि टाटा मैजिक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक ने बताया कि सामने से आने वाले वाहन की लाइट के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। चेकिंग भी अंधेरे में की जा रही थी। वह बर्तन लेकर सुल्तानपुर से प्रतापगंज बाजार जा रहा था। घटना की जांच की जा रही है। ‌