सड़क पर आधे घंटे तड़पता रहा कॉन्स्टेबल… लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचाया, भाई बोला- महिला अफसर चुपचाप देखती रहीं

प्रतीकात्मक फोटो। PC: AI
GST constable dies in accident सुल्तानपुर में जीएसटी टीम के वाहन निरीक्षण के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीर उसे अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने सेल टैक्स ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी घायल भाई को तड़पते देखते रहे। लेकिन अस्पताल नहीं ले गए। कोतवाली पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना मामला कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर-प्रयागराज मार्ग पर स्थित खुशहालपुर उतुरी गांव के निकट जीएसटी टीम वाहनों का निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान सुल्तानपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने जीएसटी टीम की बोलेरो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के पीछे खड़े कांस्टेबल हरेंद्र प्रताप यादव को गंभीर चोटे आई। बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हरेंद्र प्रताप यादव खून से लथपथ जमुन पर गिर पड़े। जिसे राहगीर ई-रिक्शा से अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
मृतक भाई सत्येंद्र यादव ने बताया कि टाटा मैजिक की टक्कर के बाद भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। टैक्स ऑफिसर मौके पर खड़ी रही। लेकिन अस्पताल पहुंचने की कोशिश नहीं की। दशरथ यादव नाम के राहगीर ने ई रिक्शा से भाई को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
टैक्स ऑफिसर ने बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे हैं। हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। जिससे सरकारी वाहन से ले जाना संभव था। राहगीरों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि टाटा मैजिक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक ने बताया कि सामने से आने वाले वाहन की लाइट के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। चेकिंग भी अंधेरे में की जा रही थी। वह बर्तन लेकर सुल्तानपुर से प्रतापगंज बाजार जा रहा था। घटना की जांच की जा रही है।
राज्य कर अधिकारी ने क्या कहा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य कर अधिकारी सोनम राय ने इस मामले पर कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जिस समय हादसा हुआ गाड़ीक्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए सरकारी वाहन से ले जाना संभव नहीं था। इसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की और राहगीरों की मदद से सिपाही को अस्पताल पहुंचाया। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं खुद बेहद सदमे में हूं।
