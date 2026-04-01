‘अरे यार तुम ही बोल लो यहां पर’, कौन हैं दरोगा पर भड़कने वाली IPS चारू निगम? वीडियो वायरल

दरअसल, SP चारू निगम एक मामले को लेकर मीडिया को जानकारी दे रही थीं। इसी दौरान उनके पास खड़े एक दरोगा का मोबाइल फोन बज उठा। दरोगा थोड़ा किनारे जाकर फोन पर बात करने लगा, जिससे SP का ध्यान बार-बार उसकी ओर जा रहा था। इससे नाराज होकर SP का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ''अरे यार तुम ही बोल लो यहां पर।'' इसके बाद दरोगा तुरंत वहां से हट गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।