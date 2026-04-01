7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

‘अरे यार तुम ही बोल लो यहां पर’, कौन हैं दरोगा पर भड़कने वाली IPS चारू निगम? वीडियो वायरल

About IPS Charu Nigam: जानिए, कौन हैं दरोगा पर भड़कने वाली IPS चारू निगम? जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Harshul Mehra

Apr 07, 2026

know about ips charu nigam who got angry at inspector video viral on social media sultanpur

कौन हैं दरोगा पर भड़कने वाली IPS चारू निगम? फोटो सोर्स- Video Grab

About IPS Charu Nigam: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) चारू निगम अपनी सख्त कार्यशैली और तेज एक्शन के लिए जानी जाती हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार सक्रिय रहने वाली SP एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह बना एक वीडियो, जिसमें वे मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक दरोगा पर नाराज होती नजर आ रही हैं।

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुआ घटनाक्रम

दरअसल, SP चारू निगम एक मामले को लेकर मीडिया को जानकारी दे रही थीं। इसी दौरान उनके पास खड़े एक दरोगा का मोबाइल फोन बज उठा। दरोगा थोड़ा किनारे जाकर फोन पर बात करने लगा, जिससे SP का ध्यान बार-बार उसकी ओर जा रहा था। इससे नाराज होकर SP का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ''अरे यार तुम ही बोल लो यहां पर।'' इसके बाद दरोगा तुरंत वहां से हट गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। लोग SP चारू निगम के सख्त रवैये को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे अनुशासन बनाए रखने की कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे कड़ा व्यवहार मान रहे हैं।

पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं चारू निगम

SP चारू निगम पहले भी कई मामलों में चर्चा में रह चुकी हैं। साल 2023 में औरैया में SP रहते हुए उन्होंने एक बड़ी लूट की घटना का खुलासा किया था, जिसमें 50 किलो चांदी की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पुलिस विभाग के ही कुछ कर्मियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी।

राजनीतिक विवादों में भी आ चुकी हैं नजर

इसके अलावा, साल 2017 में गोरखपुर में CO पद पर रहते हुए उनकी एक BJP विधायक से कहासुनी भी चर्चा में रही थी। इस घटना के बाद भी उनका नाम सुर्खियों में बना रहा।

कौन हैं IPS चारू निगम

चारू निगम 2013 बैच की IPS अधिकारी हैं। 2014 में यूपी कैडर मिलने के बाद उनकी पहली तैनाती झांसी में हुई थी। वहीं से उन्होंने अपनी सख्त और अनुशासित कार्यशैली की पहचान बनाई। आगरा की रहने वाली चारू निगम ने सुल्तानपुर में तैनाती के बाद जनसुनवाई और कानून-व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उन पर त्वरित कार्रवाई करें।

अपराध नियंत्रण पर सख्त रुख

SP चारू निगम अपराध के मामलों में भी तुरंत कार्रवाई के लिए जानी जाती हैं। उनके नेतृत्व में सुल्तानपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। उनकी सख्त कार्यशैली और अनुशासन को लेकर वे अक्सर चर्चा में रहती हैं, और यह ताजा घटना भी उसी का एक उदाहरण है।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर नग्नअवस्था में मिली पत्नी की लाश; हत्या के बाद नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा पति, बेटे के साथ क्या किया?
मेरठ
wife murdered by husband then admitted to drug de addiction centre know whole story meerut

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 06:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / ‘अरे यार तुम ही बोल लो यहां पर’, कौन हैं दरोगा पर भड़कने वाली IPS चारू निगम? वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले लाठी-डंडे से पीटा और फिर फाड़ डाली सरेआम सिपाही की वर्दी! दसगात्र कार्यक्रम में बवाल

policemen who went to investigate molestation were attacked constable uniform torn sultanpur
सुल्तानपुर

सुल्तानपुर में इंस्पेक्टर को कमरे की साफ- सफाई के दौरान लगी गोली… घायल अवस्था में लखनऊ रेफर SP और आईजी मौके पर पहुंचे

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर में सनसनी: खेत गई किशोरी का दिनदहाड़े अपहरण, कुछ घंटों बाद घर के बाहर बेहोश मिली

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
सुल्तानपुर

राहुल गांधी मानहानि केस: रामनवमी अवकाश के चलते टली सुनवाई, आज MP/MLA कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज है मामला, सुल्तानपुर की विशेष अदालत में चल रही है सुनवाई (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
सुल्तानपुर

शाम ढलते ही होमगार्ड परिवार पर धायं-धायं दो बेटों को लगी गोली, एक की मौत दो घायल

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस फोटो जेनरेट AI
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.