सुल्तानपुर हादसाः गीले सीमेंट में दबकर मजदूर हो गए पत्थर, तीन की दर्दनाक मौत चार घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मकान की छत ढलाई का काम पूरा होने के बाद मजदूर शटरिंग हटाने की तैयारी कर रहे थे। तभी शटरिंग अचानक ढीली पड़ गई और पूरा ढांचा नीचे आ गिरा। सात मजदूर छत के नीचे दब गए। ग्रामीणों और पुलिस ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और चार लोगों को किसी तरह जीवित बाहर निकाल लिया।

मलबे में दबे तीन मजदूरों को निकालने में स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। लगभग आधी रात के बाद टीम ने गैस कटर की मदद से गीले सीमेंट और शटरिंग काटकर शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान अर्जुनपुर गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों आनंद और विक्रम तथा हिमांशु सरोज के रूप में हुई है।