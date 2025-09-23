सुल्तानपुर हादसाः गीले सीमेंट में दबकर मजदूर हो गए पत्थर, तीन की दर्दनाक मौत चार घायल

सुल्तानपुर जिले में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। लंभुआ थाना क्षेत्र के धरियामऊ गांव में निर्माणाधीन मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में तीन मजदूर मलबे और गीले सीमेंट में दबकर मौके पर ही मौत के शिकार हो गए, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मकान की छत ढलाई का काम पूरा होने के बाद मजदूर शटरिंग हटाने की तैयारी कर रहे थे। तभी शटरिंग अचानक ढीली पड़ गई और पूरा ढांचा नीचे आ गिरा। सात मजदूर छत के नीचे दब गए। ग्रामीणों और पुलिस ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और चार लोगों को किसी तरह जीवित बाहर निकाल लिया।
मलबे में दबे तीन मजदूरों को निकालने में स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। लगभग आधी रात के बाद टीम ने गैस कटर की मदद से गीले सीमेंट और शटरिंग काटकर शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान अर्जुनपुर गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों आनंद और विक्रम तथा हिमांशु सरोज के रूप में हुई है।
मृतकों में लंभुआ थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव के रहने वाले 23 वर्षीय आनंद और विक्रम पुत्रगण गिरजा शंकर और अर्जुनपुर के ही रहने वाले 22 वर्षीय हिमांशु पुत्र हरचरण सरोज बताए जा रहे हैं। जबकि 36 वर्षीय सुभाष पुत्र बैताली, 40 वर्षीय अफसर पुत्र समीउल्लाह, 26 वर्षीय रवि सरोज पुत्र महेंद्र सरोज और 25 वर्षीय अरुण चौहान पुत्र काशीराम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।