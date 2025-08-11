Sultanpur News: अयोध्या एंटी करप्शन की टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Sultanpur News: अयोध्या स्थित एंटी करप्शन यूनिट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता दर्ज करते हुए सुल्तानपुर जिले में तैनात दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा पर आरोप है कि उसने एक दुर्घटना में जब्त वाहन की रिपोर्ट अदालत में भेजने के एवज में वाहन स्वामी से दस हजार रुपये की मांग की थी। मामला एक महीने पुराना है। जब जौनपुर जिले के ईसापुर गांव की रहने वाले अजय प्रताप सिंह की गाड़ी करौंदी कला थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया था। वाहन मालिक ने कोर्ट से गुहार लगाई। जिसके बाद अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया को जानबूझकर रोकते हुए विवेचक उप निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित से रिश्वत मांगी। अजय ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से सोमवार को थाने में ही शिकायकर्ता के माध्यम से आरोपी दरोगा को ट्रैप किया। जैसे ही अजय ने दरोगा को रिश्वत की राशि सौंपी। टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया।