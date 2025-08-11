11 अगस्त 2025,

सोमवार

सुल्तानपुर

Sultanpur News: अयोध्या एंटी करप्शन की टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Sultanpur news: अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने सुल्तानपुर में तैनात एक दरोगा को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

सुल्तानपुर

Mahendra Tiwari

Aug 11, 2025

Sultanpur News
गिरफ्तार दरोगा फोटो सोर्स ट्यूटर

Sultanpur News: सुल्तानपुर जिले में पुलिस विभाग की छवि को झटका देने वाली एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को करौंदी कला थाना में तैनात उप निरीक्षक को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई न सिर्फ पुलिस विभाग के भीतर मचे भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करती है। बल्कि इसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

Sultanpur News: अयोध्या स्थित एंटी करप्शन यूनिट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता दर्ज करते हुए सुल्तानपुर जिले में तैनात दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा पर आरोप है कि उसने एक दुर्घटना में जब्त वाहन की रिपोर्ट अदालत में भेजने के एवज में वाहन स्वामी से दस हजार रुपये की मांग की थी। मामला एक महीने पुराना है। जब जौनपुर जिले के ईसापुर गांव की रहने वाले अजय प्रताप सिंह की गाड़ी करौंदी कला थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया था। वाहन मालिक ने कोर्ट से गुहार लगाई। जिसके बाद अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया को जानबूझकर रोकते हुए विवेचक उप निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित से रिश्वत मांगी। अजय ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से सोमवार को थाने में ही शिकायकर्ता के माध्यम से आरोपी दरोगा को ट्रैप किया। जैसे ही अजय ने दरोगा को रिश्वत की राशि सौंपी। टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया।

एंटी करप्शन टीम प्रभारी बोले- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराया गया मुकदमा

इस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन टीम प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। आरोपी उप निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर मोतिगरपुर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

11 Aug 2025 08:52 pm

11 Aug 2025 08:51 pm

