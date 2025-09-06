पत्नी के सामने प्रेमी ने पति का गला रेत दिया, फिर पत्नी ने ईट से कूचा ताकि कहीं बच न जाय! हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी

सुल्तानपुर जिले के किंदीपुर गांव का रहने वाला महेश उर्फ़ मेंटल रोज़ की तरह बुधवार की शाम अचानक घर से निकला था। परिवार ने सोचा कि वह देर रात तक लौट आएगा। लेकिन अगली सुबह उसकी लाश गांव के पास शराब ठेके के पीछे स्थित बाग में महुआ के पेड़ के नीचे मिली। गले पर धारदार हथियार से किए गए वार साफ दिखाई दे रहे थे। यह नज़ारा देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि महेश की हत्या सिर्फ गला रेतकर ही नहीं की गई थी। बल्कि उसके शरीर पर बेरहमी से चोटें भी पहुंचाई गई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि युवक की जान लेने के बाद उसकी पिटाई की गई थी। चेहरे और दांतों पर चोटों के निशान थे। यहां तक कि पसलियां तक टूट चुकी थीं।