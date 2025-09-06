पत्नी के सामने प्रेमी ने पति का गला रेत दिया, फिर पत्नी ने ईट से कूचा ताकि कहीं बच न जाय! हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी

सुल्तानपुर ज़िले के चांदा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की हत्या का राज खुलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
सुल्तानपुर जिले के किंदीपुर गांव का रहने वाला महेश उर्फ़ मेंटल रोज़ की तरह बुधवार की शाम अचानक घर से निकला था। परिवार ने सोचा कि वह देर रात तक लौट आएगा। लेकिन अगली सुबह उसकी लाश गांव के पास शराब ठेके के पीछे स्थित बाग में महुआ के पेड़ के नीचे मिली। गले पर धारदार हथियार से किए गए वार साफ दिखाई दे रहे थे। यह नज़ारा देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि महेश की हत्या सिर्फ गला रेतकर ही नहीं की गई थी। बल्कि उसके शरीर पर बेरहमी से चोटें भी पहुंचाई गई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि युवक की जान लेने के बाद उसकी पिटाई की गई थी। चेहरे और दांतों पर चोटों के निशान थे। यहां तक कि पसलियां तक टूट चुकी थीं।
महेश लुधियाना में मजदूरी करता था और आठ महीने बाद घर लौटा था। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में लौटकर आने के बाद ऐसी त्रासदी उसका इंतज़ार कर रही है। गांव में लौटने के बाद उसने पत्नी पूजा को उसके प्रेमी जयशंकर के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। महेश ने इज़्ज़त बचाने के लिए मामले को दबा दिया। और पत्नी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर, पूजा के सिर पर इश्क का ऐसा जुनून सवार था कि उसने पति की हर फटकार को नज़रअंदाज़ कर दिया।
घटना वाली रात जयशंकर ने महेश को शराब पिलाई। जब महेश नशे में बेसुध होकर रास्ते में गिर पड़ा। तभी साजिश का दूसरा चेहरा सामने आया। जयशंकर ने पूजा को मौके पर बुलाया। पत्नी की आंखों के सामने ही जयशंकर ने महेश का गला चाकू से रेत डाला। महेश नशे में था। इसलिए कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। लेकिन जब पूजा को शक हुआ कि कहीं वह ज़िंदा न हो, तो उसने ईंट उठाकर पति के सीने पर लगातार वार कर दिए। यह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। जिस पत्नी के सहारे महेश घर लौटकर आया था। उसी ने उसकी मौत पर मुहर लगा दी।
जांच में जुटी पुलिस ने जब सीडीआर और सर्विलांस की मदद ली तो सच्चाई सामने आ गई। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने तोते की तरह सब कुछ कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और ईंट भी बरामद कर ली गई।
एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि इस नृशंस हत्या में शामिल पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।