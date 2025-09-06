पति की मौत पर घरवालों के सामने दहाड़े मारकर रोती रही पत्नी, खुद ही प्रेमी संग रची थी खौफनाक साजिश

महेश के परिजनों ने बताया कि वह लुधियाना में मजदूरी करता था और 2025 की शुरुआत में अपने गांव लौट आया था। वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। महेश की भाभी उर्मिला के अनुसार, बुधवार को महेश पास के प्रेमचंद्र के यहां काम करने गया था। पत्नी पूजा ने बताया कि काम से लौटने के बाद महेश शाम को मछली खरीदने बाजार गया, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तो पूजा ने दावा किया कि उसका पति से कोई झगड़ा या गांव में किसी से विवाद नहीं था।