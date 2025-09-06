पति की मौत पर घरवालों के सामने दहाड़े मारकर रोती रही पत्नी, खुद ही प्रेमी संग रची थी खौफनाक साजिश

सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी ने परिजनों और गांव वालों के सामने दहाड़े मारकर रोने का नाटक किया, ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कॉल डिटेल्स की जांच ने 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दोनों आरोपियों-पत्नी और उसके प्रेमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
यह मामला सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के किंदीपुर बाजार का है। गुरुवार सुबह गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब 38 वर्षीय महेश कुमार की लाश महुआ के पेड़ के नीचे पड़ी मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि महेश की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया।
महेश के परिजनों ने बताया कि वह लुधियाना में मजदूरी करता था और 2025 की शुरुआत में अपने गांव लौट आया था। वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। महेश की भाभी उर्मिला के अनुसार, बुधवार को महेश पास के प्रेमचंद्र के यहां काम करने गया था। पत्नी पूजा ने बताया कि काम से लौटने के बाद महेश शाम को मछली खरीदने बाजार गया, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तो पूजा ने दावा किया कि उसका पति से कोई झगड़ा या गांव में किसी से विवाद नहीं था।
महेश की मौत के बाद उसकी पत्नी पूजा परिजनों और गांव वालों के सामने फूट-फूटकर रोती रही। उसका यह नाटक इतना विश्वसनीय था कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को कुछ और ही संदेह था। जांच के दौरान पता चला कि पूजा का गांव के ही जयप्रकाश नामक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस सुराग ने पुलिस को मामले की गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और विशेष कार्य बल (SOG) की चार टीमें गठित कीं। जब पुलिस ने पूजा और जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स खंगालीं, तो सनसनीखेज सच्चाई सामने आई। कॉल रिकॉर्ड्स से साफ हुआ कि पूजा और जयप्रकाश के बीच लगातार संपर्क था, और हत्या की साजिश में दोनों की संलिप्तता थी। इसके आधार पर पुलिस ने पहले जयप्रकाश को हिरासत में लिया और फिर पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में पूजा और जयप्रकाश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुल्तानपुर के ASP अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पूजा और जयप्रकाश ने मिलकर महेश की हत्या की साजिश रची थी। हत्या की रात जयप्रकाश ने पहले महेश को शराब पिलाई और उसे नशे की हालत में लाकर ले गया। जब महेश पूरी तरह नशे में धुत हो गया, तो पूजा और जयप्रकाश ने मिलकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल हथियार (आलाकत्ल) को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
सुल्तानपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। ASP अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।