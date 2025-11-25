होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नारायणपुर गांव में हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल की दो महिला शिक्षिका ने 4 साल के बालक को होमवर्क पूरा नहीं करने पर ऐसी सजा दी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि महिला शिक्षिकाएं काजल साहू और अनुराधा देवांगन ने गुस्से में आकर बच्चे के कपड़े उतरवाए।