सुरजपुर

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..

CG Crime News: दो महिला शिक्षिका ने 4 साल के बालक को होमवर्क पूरा नहीं करने पर ऐसी सजा दी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 25, 2025

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..(photo-patrika)

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नारायणपुर गांव में हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल की दो महिला शिक्षिका ने 4 साल के बालक को होमवर्क पूरा नहीं करने पर ऐसी सजा दी, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि महिला शिक्षिकाएं काजल साहू और अनुराधा देवांगन ने गुस्से में आकर बच्चे के कपड़े उतरवाए।

इसके बाद उसकी शर्ट में रस्सी बांधकर उसे स्कूल परिसर के भीतर एक पेड़ पर लटका दिया। घटना के दौरान पास की छत पर मौजूद एक युवक ने पूरा मामला अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।

CG Crime News: जांच में शिक्षिकाओं की गलती मिली

वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए अधिकारी भेजे, जिसमें सामने आया कि शिक्षिकाओं का कृत्य पूरी तरह गलत और अमानवीय है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी है। स्कूल की संचालिका ने भी सार्वजनिक तौर पर गलती स्वीकार की और माफी मांगी। वहीं आरोपित टीचर ने कहा कि मुझसे गलती हुई है।

Published on:

25 Nov 2025 08:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

